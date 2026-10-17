Đưa sản phẩm Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng châu Âu

Dự án đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của VIFON tại châu Âu, từ xuất khẩu hàng hóa sang trực tiếp sản xuất và phân phối tại thị trường tiêu thụ.

Đại diện chính quyền địa phương phát biểu tại lễ ký kết . Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, dự án do Công ty VIFON FRANCE SAS, được thành lập tháng 9/2026, triển khai tại khu công nghiệp Souhesmes. Trên diện tích 80.000 m², doanh nghiệp dự kiến xây dựng một tổ hợp gồm trụ sở điều hành, nhà máy chế biến thực phẩm và hệ thống kho vận hiện đại, phục vụ hoạt động sản xuất, lưu kho và phân phối tại thị trường Pháp cũng như các nước Liên minh châu Âu (EU).

Nằm gần tuyến đường cao tốc A4 nối Paris với Strasbourg, khu vực Verdun có vị trí thuận lợi để kết nối với các thị trường lớn như Đức, Bỉ, Luxembourg và Hà Lan. Việc đặt cơ sở sản xuất tại đây sẽ giúp VIFON rút ngắn thời gian vận chuyển, chủ động nguồn cung, giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ châu Á và đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của các hệ thống bán lẻ châu Âu.

Ông Tào Ngọc Tú, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tập đoàn Tan-Viet VIFON, phát biểu. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tào Ngọc Tú - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập Tan-Viet VIFON Group - cho biết việc đầu tư nhà máy tại Pháp không chỉ nhằm mở rộng năng lực sản xuất mà còn là bước đi chiến lược để phát triển lâu dài trên thị trường quốc tế bằng chính thương hiệu Việt Nam. Có lịch sử từ năm 1963, VIFON hiện xuất khẩu sản phẩm tới hơn 100 quốc gia, đã có mặt tại Ba Lan hơn 30 năm và mở rộng hoạt động sang Mỹ, Australia. Đặc biệt, trong năm 2026, tập đoàn đã thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp với hai hệ thống bán lẻ lớn của Pháp là Carrefour và E.Leclerc, tạo thêm điều kiện đưa sản phẩm Việt Nam đến người tiêu dùng sở tại.

Theo ông Tào Ngọc Tú, nhà máy tại Verdun dự kiến tập trung sản xuất các mặt hàng mang hương vị Việt Nam như phở, bún và các dòng thực phẩm chế biến khác. Việc sản xuất trực tiếp tại Pháp sẽ giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng châu Âu, thay vì phụ thuộc vào nguồn hàng nhập khẩu từ châu Á, đồng thời tăng cường khả năng cung ứng cho các hệ thống phân phối lớn. Qua đó, VIFON hướng tới mở rộng thị phần, nâng cao vị thế thương hiệu thực phẩm Việt Nam và xây dựng chỗ đứng lâu dài tại thị trường châu Âu.

Đại diện doanh nghiệp và chính quyền địa phương ký kết văn bản liên quan. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp

Đồng hành với VIFON trong dự án là doanh nghiệp Sentai Asiancook do ông Khiêm Thanh Nhật điều hành, đơn vị trước đó đã xúc tiến kế hoạch sản xuất thực phẩm từ củ konjac và đóng chai nước tương tại địa phương. Theo ông Khiêm Thanh Nhật, sự tham gia của VIFON mở ra triển vọng hình thành một tổ hợp sản xuất và hậu cần chuyên về thực phẩm châu Á tại Verdun và vùng Val-de-Meuse, hướng tới chuyển dần các mặt hàng hiện phải nhập khẩu từ châu Á sang sản xuất trực tiếp tại Pháp, đồng thời tạo việc làm, đào tạo nhân lực và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Đánh giá cao quyết định đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam, Thị trưởng Verdun Samuel Hazard coi đây là cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo việc làm cho địa phương. Ông nhấn mạnh tỉnh Meuse có truyền thống công nghiệp, nguồn lao động giàu kinh nghiệm và vị trí thuận lợi trên các tuyến giao thương châu Âu. Chính quyền địa phương cam kết phối hợp với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án đầu tư.

Ông Serge Nahant, Chủ tịch Cộng đồng các xã Val-de-Meuse – Voie Sacrée, cho biết khu công nghiệp Souhesmes có tổng diện tích hơn 40 ha, hiện quy tụ khoảng 10 doanh nghiệp với 150 lao động. Việc VIFON và Sentai Asiancook lựa chọn địa điểm này cho thấy sức hấp dẫn của các vùng nông thôn Pháp đối với những dự án công nghiệp có quy mô quốc tế. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ để dự án sớm được triển khai, tạo thêm cơ hội việc làm và đào tạo nghề cho người dân.

Chủ tịch Hội đồng tỉnh Meuse Jérôme Dumont cũng hoan nghênh dự án, nhấn mạnh những lợi thế của địa phương về hạ tầng giao thông, truyền thống sản xuất công nghiệp, chế biến thực phẩm và nguồn lao động có tay nghề. Theo ông, với vị trí nằm trên các tuyến giao thông quan trọng kết nối Pháp với các nước láng giềng, Meuse có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động sản xuất và hậu cần phục vụ thị trường châu Âu. Chính quyền tỉnh mong muốn tăng cường hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trong dự án hiện tại mà còn ở những cơ hội đầu tư tiếp theo. Ông cho biết tỉnh Meuse sẵn sàng giới thiệu thêm quỹ đất tại khu vực ga Meuse-TGV nếu các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở rộng hoạt động trong tương lai.

Bà Nguyễn Thảo Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên thuộc Bộ Công Thương, đánh giá việc VIFON đầu tư nhà máy tại Pháp đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Từ chỗ đưa sản phẩm vào các hệ thống siêu thị Carrefour, E.Leclerc và Système U thông qua những chương trình quảng bá hàng Việt Nam, doanh nghiệp đang tiến tới trực tiếp sản xuất tại thị trường châu Âu. Theo bà, bước chuyển này thể hiện năng lực và quyết tâm vươn ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Trịnh Đức Hải chúc mừng các doanh nghiệp Việt Nam và đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với dự án. Đại sứ nhấn mạnh thông điệp khuyến khích đầu tư hai chiều: doanh nghiệp Pháp muốn phát triển thị trường Việt Nam cần tăng cường đầu tư tại Việt Nam; tương tự, doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng thị trường Pháp và châu Âu cần chủ động thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh ngay tại đây.

Đại sứ cũng đề xuất tổ chức các hoạt động giới thiệu văn hóa, tiềm năng kinh tế Việt Nam tại Verdun và tỉnh Meuse, đồng thời xem xét tổ chức một diễn đàn doanh nghiệp trong năm tới nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát huy thế mạnh bổ sung giữa doanh nghiệp hai nước. Ông nhắc lại chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp ngày 10-11/9 vừa qua, trong đó hợp tác giữa các địa phương được xác định là một hướng quan trọng nhằm làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Pháp.