Thị trường là thước đo chuỗi giá trị

Văn hóa đã được định vị lại trong cấu trúc phát triển đất nước, trở thành nguồn lực sản xuất, trực tiếp tạo việc làm, tạo ra tài sản trí tuệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết số 80-NQ/TW xác lập mục tiêu đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP quốc gia vào năm 2030 và tiến tới đạt 9% vào năm 2045. Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa cũng hướng tới thúc đẩy chuỗi giá trị ấy. Tuy nhiên, bức tranh của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam vẫn cho thấy khoảng cách giữa tiềm năng và giá trị kinh tế thực tiễn.

Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Phương cho biết, theo nghiên cứu của Viện về xây dựng hệ thống đánh giá và theo dõi đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa, năm 2025, giá trị tăng thêm theo giá hiện hành tăng từ khoảng 533,3 nghìn tỷ đồng năm 2023 lên gần 659,5 nghìn tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng thực bình quân giai đoạn 2023 - 2025 đạt 9,02%/năm. Tuy nhiên, tỷ trọng trong GDP chỉ dao động quanh mức trên 5%.

Để văn hóa chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị kinh tế cần coi thị trường là một cấu phần quan trọng trong quá trình sáng tạo. Ảnh: Show diễn Tinh hoa Bắc Bộ (BTC)

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương phân tích, con số này cho thấy, các ngành công nghiệp văn hóa tiếp tục tăng trưởng, nhưng chưa tạo ra sự thay đổi đáng kể về vị trí trong cơ cấu kinh tế. Vấn đề đặt ra là khả năng tạo thêm giá trị và tốc độ phát triển so với toàn bộ nền kinh tế. Khi yêu cầu tăng trưởng của đất nước cao hơn, các ngành công nghiệp văn hóa cũng phải nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và phát triển những sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn. Chất lượng tăng trưởng cần được quan tâm sâu hơn.

Nút thắt lớn nhất kìm hãm sức bật của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thời gian qua nằm ở sự ngộ nhận giữa "sản phẩm nghệ thuật" và "sản phẩm công nghiệp văn hóa". Ở khâu ý tưởng và thiết kế, nhiều người làm nghề thiếu nghiên cứu thị hiếu, thiếu không gian sáng tạo chuyên nghiệp và hạn chế về nhận thức bản quyền.

Sang khâu sản xuất, phân phối, bên cạnh lực cản về vốn và hạ tầng kỹ thuật, các nhà phân phối thường chỉ nhập cuộc khi sản phẩm đã hoàn thiện. Việc thiếu hệ thống đo lường hành vi người dùng, cộng hưởng với nạn xâm phạm bản quyền trên môi trường số cũng đang làm thất thoát doanh thu, triệt tiêu động lực tái đầu tư, cản trở dự án sáng tạo phát triển.

Thiết lập hệ sinh thái, chuyển hóa thành dòng tiền

Từ quá trình sản xuất chương trình biểu diễn quy mô lớn như "Thuở ấy xứ Đoài", "Tứ Phủ", "Tinh Hoa Bắc Bộ"… đạo diễn Nguyễn Việt Tú nhận định, một trong những rào cản lớn khiến nhiều ý tưởng sáng tạo khó chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị kinh tế là tư duy phát triển sản phẩm vẫn thiên về nghệ thuật đơn thuần, thay vì vận hành theo logic của thị trường.

Không ít người mặc định, chỉ cần tạo ra tác phẩm có chất lượng nghệ thuật tốt tự khắc chinh phục được khán giả. Tuy nhiên, trong cấu trúc của công nghiệp văn hóa, chất lượng chỉ là điều kiện cần. Để sản phẩm có thể sinh lời bền vững còn phải gắn với quy trình nghiên cứu nhu cầu khách hàng, định vị thương hiệu, quản trị rủi ro và xác lập mô hình doanh thu rõ ràng.

Thời gian qua, nhiều dự án văn hóa dù ý tưởng hay nhưng thất bại khi ra thị trường bởi vẫn triển khai theo lối mòn là làm sản phẩm trước, tìm đầu ra sau. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận, coi thị trường là cấu phần quan trọng của quá trình sáng tạo. Bên cạnh đó là thiết lập hệ sinh thái phân phối, truyền thông, khai thác thương mại thật bài bản. Chính các nhà sáng tạo cũng phải dấn thân, tạo lực đẩy để sản phẩm văn hóa bám rễ vào thị trường, từ đây, Nhà nước mới có đủ cơ sở thực tiễn để xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ sát sườn.

Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được thiết kế hướng tới tháo gỡ những rào cản đang kìm hãm thị trường sáng tạo Việt Nam. Điểm đột phá là cách tiếp cận đối với tài sản trí tuệ. Đặc thù của doanh nghiệp sáng tạo là nguồn lực chủ yếu đến từ giá trị vô hình như chất xám, dữ liệu người dùng, bản quyền và thương hiệu...

Để chuyển hóa thành dòng tiền, dự thảo Luật quy định quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa được sử dụng để góp vốn, làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ tín dụng. Theo các chuyên gia, thực hiện điều này cần giải bài toán định giá vốn đầy rủi ro do tính đặc thù của sản phẩm văn hóa, khắc phục sự thiếu hụt cơ sở dữ liệu, xây dựng thị trường giao dịch thực sự minh bạch.

PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Phương nhìn nhận, "cú hích" từ thể chế phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ nhằm ở việc gia tăng số lượng sản phẩm sáng tạo mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh. Trong đó, doanh nghiệp, thị trường, không gian sáng tạo và các sự kiện văn hóa cùng kết nối, tạo thành chuỗi giá trị lớn, bền vững. Đây cũng là nền tảng để các chủ thể sáng tạo có không gian phát triển, các ngành công nghiệp văn hóa từng bước nâng cao sức cạnh tranh, đóng góp tích cực cho sự phát triển đất nước.