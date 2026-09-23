Đưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số

Chị Trần Huyền Ân (giữa), Hợp tác xã Nông nghiệp Choa, xã Phúc Trạch, tham gia livestream bán hàng. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Bưởi Phúc Trạch, trầm hương và nhiều sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đang được quảng bá, bán hàng trên nền tảng số, mở thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu, từ đó đưa đặc sản địa phương đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Kết nối đặc sản với người tiêu dùng

Với hơn 200 sản phẩm OCOP, Hà Tĩnh có nguồn sản phẩm đặc trưng phong phú để phát triển thị trường. Đưa những sản phẩm này lên môi trường số đang mở ra một hướng xúc tiến thương mại mới, nơi quảng bá gắn trực tiếp với kết nối khách hàng và tiêu thụ sản phẩm.

Từ các phiên livestream, Mega Live được tổ chức tại vùng sản xuất, sản phẩm OCOP được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng, giúp mở rộng thị trường, tăng khả năng nhận diện thương hiệu và tạo thêm đầu ra cho các chủ thể sản xuất. Đây cũng là bước chuyển trong cách làm thương mại, khi nền tảng số trở thành cầu nối đưa đặc sản Hà Tĩnh đi xa hơn.

Những vườn bưởi ở Phúc Trạch hay những sản phẩm trầm hương mang đậm dấu ấn vùng đất Hà Tĩnh đang được đưa lên môi trường số để tiếp cận người tiêu dùng ở nhiều địa phương. Với các phiên Mega Live, livestream và bán hàng trên sàn thương mại điện tử, câu chuyện về sản phẩm được kể trực tiếp từ vùng nguyên liệu bởi chính những người sản xuất. Đây đang trở thành một kênh xúc tiến thương mại, giúp các hợp tác xã mở rộng thị trường và tìm kiếm thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, giúp các hợp tác xã, cơ sở sản xuất trực tiếp đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trên nền tảng số.

Đây là năm thứ hai Hợp tác xã Nông nghiệp Choa (xã Phúc Trạch) tham gia các phiên Mega Live. Theo chị Trần Huyền Ân, đại diện Hợp tác xã, chương trình tạo thêm cơ hội để sản phẩm bưởi Phúc Trạch tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, thông qua những câu chuyện về vùng nguyên liệu, quá trình chăm sóc và sản xuất của người nông dân.

Hà Tĩnh hiện có trên 200 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Đáng chú ý, việc quảng bá sản phẩm được duy trì xuyên suốt mùa vụ. Hình ảnh bưởi được giới thiệu từ vùng trồng, quá trình chăm cây, bọc trái đến khi thu hoạch. Qua đó, khách hàng có thể tương tác trực tiếp với hợp tác xã, tìm hiểu quá trình hình thành một quả bưởi và công sức của người nông dân. Cách làm này góp phần tăng tính minh bạch về nguồn gốc sản phẩm, giúp người tiêu dùng có thêm thông tin khi lựa chọn bưởi Phúc Trạch đúng nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm an toàn thực phẩm và đúng chỉ dẫn địa lý. Hợp tác xã hướng tới tăng doanh thu, nâng cao nhận diện thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ bưởi Phúc Trạch trên phạm vi cả nước.

“Qua những câu chuyện tại vườn bưởi, từ sản phẩm của người nông dân, vùng nguyên liệu tại xã Phúc Trạch, chúng tôi có thể quảng bá hình ảnh quê hương, đưa đặc sản đến với nhiều người hơn và được người tiêu dùng biết đến, đón nhận”, chị Trần Huyền Ân chia sẻ.

Hợp tác xã Trầm hương Hiền Linh (xã Phúc Trạch) cũng là một trong những đơn vị tích cực chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Thời gian quan, hợp tác xã đã tham gia nhiều phiên livestream bán hàng trên các nền tảng số, qua đó đưa sản phẩm trầm hương sản xuất tại Phúc Trạch tiếp cận thêm nhiều khách hàng và ghi nhận những kết quả tích cực.

Theo Hợp tác xã Trầm hương Hiền Linh, bán hàng qua livestream đang trở thành xu hướng mới, giúp các cơ sở sản xuất, hợp tác xã quảng bá sản phẩm trực tiếp, tương tác với người tiêu dùng và mở rộng thị trường. Vì vậy, hợp tác xã xác định đây là hướng đi cần chủ động tham gia, bởi chuyển đổi số đang ngày càng gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Bùi Thức Chính, Giám đốc Hợp tác xã Trầm hương Hiền Linh, cho biết việc tham gia các phiên livestream giúp hợp tác xã có thêm cơ hội đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

“Chúng tôi rất mong muốn có nhiều buổi livestream như thế này hơn nữa để được học hỏi và đưa các sản phẩm tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử nhiều hơn. Bởi hiệu quả mang lại rất rõ rệt, doanh số từ các kênh bán hàng trực tuyến hiện tăng khoảng 20% so với phương thức tiêu thụ truyền thống”, ông Bùi Thức Chính bày tỏ.

Từ quảng bá đến xây dựng thương hiệu

Thông qua các phiên phiên livestream, Mega Live được tổ chức tại vùng sản xuất, sản phẩm OCOP được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Tại nhiều địa phương của Hà Tĩnh, các chủ thể OCOP đang đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Từ việc giới thiệu sản phẩm qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử đến bán hàng trực tuyến. Các phương thức này giúp sản phẩm OCOP tiếp cận thêm nhiều khách hàng, tạo điều kiện để người sản xuất từng bước thích ứng với xu hướng kinh doanh và tiêu dùng trong thời đại số.

Ông Hoàng Quốc Nhã, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch, cho biết địa phương đang phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tập trung vào các khâu trồng, chăm sóc, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, ứng dụng nền tảng số được xác định là một giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường. Địa phương đã tổ chức các chương trình tập huấn, hướng dẫn cho người dân, hợp tác xã và hộ kinh doanh; đồng thời kết nối với các cơ quan báo chí, các chương trình trên TikTok và những người sáng tạo nội dung để quảng bá sản phẩm. Nhờ nền tảng số, sản phẩm từ bưởi Phúc Trạch đến trầm hương được tiêu thụ rộng khắp hơn. Số lượng hàng hóa đi ngày càng nhiều hơn và nhiều người biết, yêu thích, sử dụng hơn.

Cùng với mở rộng thị trường, xã Phúc Trạch chú trọng nâng chất lượng sản phẩm để xây dựng và giữ thương hiệu. Địa phương đang hướng tới phát triển sản phẩm theo hướng hữu cơ, nâng chất lượng các sản phẩm OCOP và kiểm soát quá trình sản xuất từ vùng nguyên liệu đến chế biến.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phúc Trạch Hoàng Quốc Nhã, chất lượng được xác định là yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu, tạo niềm tin với người tiêu dùng và giúp người dân yên tâm duy trì sản xuất. Thực tế, các sản phẩm trầm hương Phúc Trạch đã có mặt tại một số thị trường nước ngoài như các nước Ả Rập, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Đây là cơ sở để địa phương tiếp tục đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên môi trường số, hướng tới mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Hợp tác xã trầm hương Hiền Linh (xã Phúc Trạch) hiện có nhiều sản phẩm OCOP. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Từ những vùng sản xuất, sản phẩm OCOP và đặc sản Hà Tĩnh đang được đưa lên các nền tảng số, mở thêm kênh quảng bá, kết nối khách hàng và tiêu thụ sản phẩm. Đây là hướng đi đang được ngành Công Thương Hà Tĩnh đẩy mạnh trong hoạt động xúc tiến thương mại, với các phiên chợ và Mega Live được tổ chức tại nhiều địa phương, gắn quảng bá với bán hàng trực tuyến.

Ông Lê Xuân Từ, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, từ nay đến hết tháng 10/2026 đơn vị sẽ triển khai 4 phiên Mega Live để giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số. Thông qua những phiên live, những phiên chợ như thế này được kỳ vọng sẽ giúp quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh và các đặc sản, sản phẩm địa phương lên môi trường số, để bạn bè trong toàn quốc biết đến, tin yêu và ủng hộ sản phẩm Hà Tĩnh. Thời gian tới, Sở Công Thương Hà Tĩnh tiếp tục nắm bắt nhu cầu từ các địa phương, người dân và cơ sở sản xuất; tăng cường kết nối với các nền tảng số để quảng bá thương hiệu, sản phẩm Hà Tĩnh trên các kênh thương mại điện tử, hướng tới thị trường trong nước và thế giới.