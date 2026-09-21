Đưa sản phẩm OCOP Thanh Hóa theo những chuyến bay

Hành khách tham quan, tìm hiểu sản phẩm OCOP Thanh Hóa được bày bán tại Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Thêm điểm chạm cho sản phẩm OCOP

Thường xuyên đi lại giữa TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa, anh Ninh Bá Tình nhiều lần muốn mua đặc sản quê hương làm quà cho bạn bè, người thân nhưng do lịch trình gấp gáp nên không phải lúc nào cũng có thời gian. Lần này, ngay trước khi lên máy bay, anh có thể lựa chọn sản phẩm tại gian hàng OCOP trong Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Không chỉ mua được món quà phù hợp, anh Tình còn có thể tìm hiểu thông tin về sản phẩm ngay tại gian hàng. “Có cửa hàng OCOP tại sân bay rất tiện lợi cho hành khách. Mình có thể mua những sản phẩm nổi tiếng của Thanh Hóa mang theo chuyến bay. Các thông tin quảng bá cũng khá đầy đủ để tìm hiểu, liên hệ trực tiếp và mua lại vào những lần sau”, anh Tình chia sẻ.

Được triển khai từ ngày 12/8/2026, gian hàng quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại sân bay do Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và Cảng Hàng không Thọ Xuân thực hiện. Hiện gian hàng đã có gần 50 sản phẩm OCOP tiêu biểu được đưa vào trưng bày, giới thiệu tại đây.

Sự hiện diện của sản phẩm OCOP tại một đầu mối giao thông quan trọng đang mở thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Cảng Hàng không Thọ Xuân đã phục vụ gần 808.000 lượt hành khách; hàng hóa và hành lý đạt hơn 7.100 tấn. Lượng hành khách lớn không chỉ tạo thị trường tiêu dùng trực tiếp mà còn mở ra một kênh quảng bá để sản phẩm đặc trưng của Thanh Hóa đi xa hơn sau mỗi chuyến bay.

Để tăng khả năng tiếp cận, việc giới thiệu sản phẩm không bó hẹp trong không gian của gian hàng. Thông tin được chuyển tới hành khách thông qua giới thiệu trực tiếp, tờ rơi và các nền tảng mạng xã hội, qua đó giúp người tiêu dùng có thể tiếp tục tra cứu, nhận diện và kết nối với các chủ thể OCOP sau hành trình.

Từ sân bay mở rộng thị trường

Đưa sản phẩm OCOP của Thanh Hóa vào trưng bày tại sân bay cũng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về chất lượng, nguồn gốc và thông tin sản phẩm. Theo ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo Trí Việt, đơn vị vận hành gian hàng, các sản phẩm được lựa chọn phải bảo đảm hồ sơ pháp lý, kiểm nghiệm, kiểm định, công bố và đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Gian hàng “Tinh hoa OCOP Thanh Hóa” tại Cảng Hàng không Thọ Xuân đang trưng bày, giới thiệu gần 50 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Thời gian tới, đơn vị vận hành sẽ tiếp tục phối hợp để kết nối với các chủ thể, bổ sung những sản phẩm OCOP đặc trưng, mang tính biểu tượng của các địa phương trong tỉnh vào không gian trưng bày, bày bán. Qua đó, gian hàng không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của hành khách mà còn từng bước trở thành điểm giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu của Thanh Hóa.

Không gian quảng bá trực tiếp tại sân bay cũng đang được nối dài trên môi trường số. Thanh Hóa hiện có 690 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó dữ liệu của 441 sản phẩm còn thời hạn công nhận đã được tích hợp trên ứng dụng công dân số Thanh Hóa. Việc kết hợp giữa điểm giới thiệu trực tiếp và nền tảng số giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn trong nhận diện, tra cứu thông tin, đồng thời mở rộng khả năng kết nối thị trường cho các chủ thể OCOP.

Từ sản xuất đến xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường luôn là một trong những khâu quan trọng để nâng cao giá trị sản phẩm. Bởi vậy, thêm một điểm giới thiệu tại nơi có lượng hành khách lớn cũng đồng nghĩa với thêm cơ hội để sản phẩm OCOP Thanh Hóa tiếp cận những khách hàng mới.

Mỗi món quà được lựa chọn trước giờ lên máy bay vì thế có thể đi xa hơn giá trị của một sản phẩm đơn thuần. Theo chân hành khách trên những chuyến bay rời Cảng Hàng không Thọ Xuân, những sản phẩm đặc trưng mang theo câu chuyện, nét riêng và hình ảnh quê hương Thanh Hóa đến nhiều vùng miền, qua đó từng bước mở rộng thị trường và nâng cao giá trị thương hiệu OCOP của tỉnh.