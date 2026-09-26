Đưa sản phẩm OCOP miền núi phía Bắc đến với Thủ đô

Từ ngày 24 đến 28/9, tại Công viên Thiên văn học, phường Dương Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía Bắc. Sự kiện quy tụ hơn 100 gian hàng, giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm OCOP đặc trưng đến từ các xã, phường trên địa bàn Thủ đô và 17 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Không chỉ là không gian trưng bày, quảng bá sản phẩm, sự kiện còn cho thấy vai trò của Hà Nội trong kết nối sản phẩm OCOP từ các địa phương với thị trường tiêu dùng lớn, qua đó thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ và mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, Hà Nội và các tỉnh, thành phố sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, với hệ thống sản phẩm OCOP đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa. Đây là lợi thế lớn để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng gia tăng giá trị, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và bảo tồn văn hóa truyền thống.

Các đại biểu tham quan mua sắm sau lễ khai mạc. Ảnh: HNM

Tuy nhiên, quá trình phát triển sản phẩm OCOP vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Vùng nguyên liệu tại một số địa phương chưa tập trung, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn hạn chế; quy mô sản xuất nhỏ; công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch chưa phát triển tương xứng. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao và các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe.

Do đó, để OCOP phát triển bền vững, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; quy hoạch, phát triển và liên kết vùng nguyên liệu; ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nâng cao năng lực chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Cùng với đó là đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa, tăng cường liên kết giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và hệ thống phân phối; từng bước đưa sản phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

“OCOP là chương trình trọng tâm phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị; đồng thời là giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030”, ông Nguyễn Đình Hoa nhấn mạnh.

Thực tế, nhiều sản phẩm OCOP của các địa phương miền núi phía Bắc gắn chặt với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và văn hóa bản địa. Những đặc trưng này tạo nên lợi thế riêng cho sản phẩm, song để biến lợi thế thành giá trị kinh tế bền vững, các chủ thể cần đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trường.

Đây cũng là lý do các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu có ý nghĩa quan trọng. Thông qua việc trực tiếp đưa sản phẩm đến thị trường Hà Nội, các chủ thể OCOP có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và tiếp cận phản hồi của người tiêu dùng.

Đặc biệt, thị trường Hà Nội với quy mô lớn, sức mua cao và hệ thống phân phối đa dạng có thể trở thành cầu nối để sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố mở rộng thị trường. Từ những hoạt động kết nối trực tiếp, các chủ thể có thể nhận diện rõ hơn yêu cầu của người tiêu dùng, qua đó từng bước điều chỉnh chất lượng, mẫu mã, bao bì, cách thức quảng bá và phương thức tiếp cận thị trường.