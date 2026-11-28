Một số sản phẩm OCOP của xã Nam Thành

“Câu chuyện sản phẩm” về một vùng đất

Tết Dương lịch 2027 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi đang đến gần. Thời điểm này, không ít người bắt đầu tính đến mua sắm quà tết biếu người thân, bạn bè, đối tác cũng như muốn gửi trao chút lòng thành dịp năm mới. Ngoài các sản phẩm đặc trưng, nổi tiếng của tỉnh Lâm Đồng như: cà phê, mắc ca, nước mắm truyền thống… thì còn nhiều sản phẩm tiêu biểu cấp xã cũng được người tiêu dùng lựa chọn.

Như tại Nam Thành - xã miền núi phía Tây Nam Lâm Đồng, một số sản phẩm OCOP đã dần khẳng định thương hiệu, được chủ thể quan tâm ứng dụng thương mại điện tử nhằm tiếp cận đa dạng đối tượng khách hàng… Chuẩn bị cho dịp năm mới sắp tới, một số người dự kiến “chốt đơn” vài mặt hàng có xuất xứ nơi này để làm quà biếu và sử dụng trong những ngày tết. Bởi đây đều là những sản phẩm OCOP tiêu biểu của vùng đất trù phú Nam Thành, từng bước tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng bằng chất lượng và những giá trị đặc trưng của địa phương. Khi đưa lên sàn thương mại điện tử, mỗi sản phẩm đều mang theo một câu chuyện riêng. Đó là dầu ăn được chế biến từ giống đậu Sẻ, với quy trình sản xuất áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP; là những hạt gạo được làm ra từ vùng lúa chất lượng cao; hay sản phẩm yến chưng kết hợp với trà hoa vàng của vùng rừng Đa Kai...

Các sản phẩm OCOP xã Nam Thành giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử

Sau sáp nhập (từ 3 xã Mê Pu, Sùng Nhơn, Đa Kai của huyện Đức Linh cũ), đến nay toàn xã Nam Thành có 10 sản phẩm OCOP hạng 3 - 4 sao còn thời hạn chứng nhận. Bao gồm: Gạo Thượng Điền, Dầu phộng Lê Thông, Bánh tráng Đỗ Gia, Sầu riêng Tà Pứa, Sầu riêng Đồi Lồ Ô, Sầu riêng Đa Kai, Gốm sứ TuHu, Hạt sen Tường Lam, Yến sào cao cấp Thiên Phú, Yến chưng trà hoa vàng sấy thăng hoa Thiên Phú… Theo lãnh đạo UBND xã Nam Thành, hiện địa phương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thêm một số sản phẩm, trong đó có Gạo ST25 và Yến Thuận Thiên của chủ thể là hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đưa 100% sản phẩm OCOP của xã “lên sàn”

Được biết, ngoài các sản phẩm OCOP được chứng nhận, vừa qua tại địa phương còn có “dự án: Tổ yến trà hoa vàng oxy - bền vững trong sức khỏe và dinh dưỡng” đã được UBND tỉnh trao giải Khuyến khích về sản phẩm đổi mới sáng tạo về nội dung truy xuất nguồn gốc, đổi mới sáng tạo và đăng ký sáng chế, quyền tác giả cho Công ty TNHH CN Healthy food Đa Kai. Doanh nghiệp này hiện cũng là chủ thể của 2 sản phẩm OCOP hạng 3 sao, được tham gia góp mặt trên sàn thương mại điện tử Lâm Đồng (tại địa chỉ: sanphamdiaphuong.com.vn).

Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Lý - Bộ phận Phát triển sản phẩm Công ty TNHH CN Healthy food Đa Kai cho rằng, kinh doanh trong thời đại số, việc ứng dụng thương mại điện tử là rất cần thiết. Vì vậy mong địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho chủ thể OCOP có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm và tiếp cận tệp khách hàng tiềm năng trên các nền tảng trực tuyến…

Thượng Điền - sản phẩm OCOP tiêu biểu của vùng đất Nam Thành

Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Thành thông tin, địa phương vừa ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2027, trong đó có đề ra chỉ tiêu đưa 100% sản phẩm OCOP của xã được quảng bá trên sàn thương mại điện tử. Để triển khai đem lại hiệu quả, Nam Thành tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển đổi số theo nhu cầu và mức độ sẵn sàng… Tới đây, địa phương cũng sẽ đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong sản xuất - kinh doanh để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn xã. Tiếp tục lựa chọn và khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh những mặt hàng tiêu biểu, có tiềm năng tham gia chương trình OCOP gắn với xây dựng “câu chuyện sản phẩm” về vùng đất Nam Thành. Qua đó, hướng đến lan tỏa thương hiệu, nâng tầm giá trị nông sản địa phương cũng như góp phần thực hiện đạt mục tiêu đề ra về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững trên địa bàn xa4 Nam Thành trong giai đoạn 2026 - 2030.