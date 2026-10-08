Đưa sản phẩm 'Made in Da Nang' vào hệ thống phân phối hiện đại

Chương trình được triển khai qua 4 đợt tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố. Cụ thể, trong tháng 11, hai đợt đầu tiên diễn ra tại Aeon Mall Đà Nẵng (từ ngày 6 đến 8/11) và MM Mega Market Đà Nẵng (từ ngày 20 đến 22/11).

Mỗi đợt dự kiến bố trí từ 20 đến 30 gian/bàn để trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm. Hai đợt còn lại dự kiến tổ chức tại Lotte Việt Nam Đà Nẵng (từ ngày 11 đến 13/12) và Co.opMart Đà Nẵng (từ ngày 25 đến 27/12/2026).

Chương trình dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất, kinh doanh có các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm làng nghề, sản phẩm khởi nghiệp, quà tặng lưu niệm… Các nhóm hàng tham gia gồm thực phẩm, đồ uống, nông sản, đặc sản địa phương, hóa mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng và một số sản phẩm phù hợp khác.

Ngoài việc giới thiệu và bán hàng trực tiếp, chương trình còn chú trọng kết nối doanh nghiệp với bộ phận thu mua của các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại. Qua đó, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu năng lực sản xuất, danh mục sản phẩm, hồ sơ pháp lý, từng bước đưa hàng hóa vào các kênh phân phối hiện đại.