Đưa sản phẩm làng nghề “lên sóng” - trao gửi món quà yêu thương

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hoằng Lộc trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình tặng xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Hoằng Lộc được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Trong đó phần lớn là “lợi nhuận” từ phiên livestream quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm của làng nghề mây tre đan truyền thống trên địa bàn xã.

Trước đó, ngày 4/10, nhằm đẩy mạnh, quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm truyền thống địa phương, UBND xã Hoằng Lộc đã phối hợp với các hộ dân làng nghề truyền thống mây tre đan Hoằng Thịnh (xã Hoằng Lộc) tổ chức phiên livestream.

Phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm làng nghề mây tre đan truyền thống do UBND xã Hoằng Lộc tổ chức ngày 4/10.

Với “tuổi đời” hàng trăm năm, làng nghề mây tre đan Hoằng Thịnh được biết đến với sự đa dạng các sản phẩm từ mây tre. Những năm qua, nghề mây tre đan đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống người dân.

Phiên livestream đã giới thiệu về nghề mây tre đan truyền thống Hoằng Thịnh, quy trình sản xuất, những sản phẩm nổi bật, công dụng, kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, góp phần mở rộng thị trường. Qua đó, tạo thêm kênh quảng bá, lan tỏa sản phẩm truyền thống địa phương, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiếp cận với việc bán hàng trên không gian số.

Toàn bộ lợi nhuận bán hàng từ phiên livestream đã được các cơ sở sản xuất ủng hộ cho hoạt động an sinh xã hội. Cùng với đó, một phần kinh phí của chương trình nhân đạo còn được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Những chiếc xe đạp được trao tặng là món quà thiết thực, ý nghĩa, tiếp thêm động lực vượt khó, vươn lên trong học tập của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng, tinh thần sẻ chia; góp phần thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ sản phẩm làng nghề truyền thống trên không gian số gắn với công tác an sinh xã hội tại địa phương.