Đưa sản phẩm khởi nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Sản phẩm mang thương hiệu mắm Bà Hai Diễm đã có mặt trên nhiều sàn thương mại điện tử.

Sinh năm 1992, anh Đinh Thanh Sáng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư An Khang (xã Mỹ Thành) sớm gắn bó với nghề làm nhang của gia đình.

Năm 2014, sau khi học xong, anh trở về phụ gia đình sản xuất nhang xuất khẩu. Đến năm 2018, nhận thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm an toàn, anh bắt đầu nghiên cứu sản xuất nhang sạch.

Để hiện thực hóa ý tưởng, anh đầu tư máy móc phục vụ sản xuất như: Máy se nhang, máy trộn bột, máy sấy; đồng thời, từng bước hoàn thiện quy trình.

Nguyên liệu quế, trầm được nhập từ các tỉnh khác, trong khi lá bạch đàn (khuynh diệp) được thu mua tại địa phương. Đến nay, DN có khoảng 12 sản phẩm, trong đó 3 sản phẩm đạt OCOP gồm: Nhang khuynh diệp, nhang quế và nhang gạo.

Anh Sáng xác định TMĐT là một kênh mới để mở rộng thị trường. Từ đó, anh chủ động tìm hiểu cách vận hành các nền tảng, xây dựng hình ảnh sản phẩm, làm video và tổ chức livestream bán hàng.

Tại DN, nhân sự được phân công phụ trách từng khâu, từ chụp ảnh, quay video, đăng sản phẩm đến livestream và xử lý đơn hàng. Từ thực tế bán hàng, anh cũng điều chỉnh cách đóng gói, xây dựng sản phẩm phù hợp hơn với đặc điểm của TMĐT.

Hiện các sản phẩm nhang sạch của anh Sáng đã được đưa lên nhiều nền tảng như: TikTok, Shopee, Lazada... Từ những đơn hàng nhỏ lẻ ban đầu, hoạt động bán hàng trực tuyến ngày càng phát triển.

Mỗi tháng, DN bán khoảng 10.000 - 15.000 đơn hàng, tương đương 25.000 - 30.000 sản phẩm thông qua các sàn TMĐT.

Tại Công ty TNHH Mắm Bà Hai Diễm (xã Phú Thành), TMĐT cũng đang được xem là một trong những kênh quan trọng để đưa sản phẩm đặc trưng địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Năm 2018, bà Huỳnh Thị Diễm thành lập Cơ sở sản xuất mắm Bà Hai Diễm, tìm hướng đi mới để mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cơ sở vẫn giữ công thức gia truyền; đồng thời, ứng dụng máy móc vào một số công đoạn sản xuất như: Rửa nguyên liệu, phơi con mắm, chà tôm nguyên liệu...

Qua đó, giảm sức lao động, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cùng với việc đổi mới sản xuất, cơ sở chú trọng quảng bá, hoàn thiện bao bì và mở rộng thị trường. Từ một sản phẩm chủ yếu được biết đến tại khu vực Gò Công, mắm Bà Hai Diễm từng bước tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương.

Cơ sở sau đó được nâng cấp thành Công ty TNHH Mắm Bà Hai Diễm. Hiện công ty có 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP 4 sao gồm: Mắm ruốc xào sả ớt, mắm ruốc, mắm tôm chà, mắm tôm chua và mắm cá cơm.

Bà Huỳnh Thị Diễm, Giám đốc Công ty TNHH Mắm Bà Hai Diễm cho biết, DN tham gia bán hàng trên nền tảng TikTok Shop và phân phối sản phẩm qua hệ thống đại lý. Các đại lý tiếp tục đưa sản phẩm lên những sàn TMĐT như: Shopee, Tiki...

Theo bà Diễm, việc kết hợp giữa kênh phân phối truyền thống và TMĐT không chỉ đáp ứng xu hướng mua sắm hiện nay, mà còn góp phần quảng bá sản phẩm, giúp thương hiệu được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn.

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, địa phương xác định TMĐT là một nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế số. Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách đồng hành, hỗ trợ DN, hợp tác xã, trong đó có các cơ sở có sản phẩm khởi nghiệp, từng bước tiếp cận và phát triển bán hàng qua kênh TMĐT.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp Võ Phương Thủy cho biết, ngành Công thương đã tham mưu UBND tỉnh về Đề án phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, Bộ Công thương cũng phối hợp với tỉnh triển khai các nội dung của Đề án. Theo định hướng, Đồng Tháp sẽ trở thành một trung tâm kết nối, phối hợp với các tỉnh, thành phía Nam triển khai các hoạt động phát triển TMĐT. Mục tiêu đến năm 2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa qua TMĐT chiếm 20%.

Để thực hiện mục tiêu này, ngành Công thương sẽ tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng Đề án phát triển livestream và Đề án tiếp cận, hỗ trợ các ngành hàng chủ lực.

Qua đó, xây dựng những giải pháp cụ thể, thiết thực để đồng hành cùng cộng đồng DN, đưa thêm nhiều sản phẩm địa phương lên không gian số và mở rộng thị trường tiêu thụ.