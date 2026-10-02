Đưa sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp

Ảnh minh hoạ: ITN.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - UNESCO.

Với chủ đề “Những cuộc gặp gỡ – Rencontre”, Tuần Sân khấu không chỉ hướng tới giới thiệu các loại hình nghệ thuật Việt Nam với công chúng Pháp và quốc tế, mà còn tạo không gian kết nối nghệ sĩ hai nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam Ngô Lê Văn, Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 tập trung vào việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; cụ thể hóa Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030; đồng thời tăng cường kết nối cộng đồng người Việt tại Pháp, nhất là thế hệ trẻ, với văn hóa dân tộc.

Họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 - Ảnh: BTC.

Chương trình tổ chức các hoạt động sân khấu với nhiều loại hình và cách tiếp cận khác nhau. Đáng chú ý, “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Việt Nam.

Bên cạnh còn các chương trình múa rối nước, giới thiệu di sản sân khấu Việt Nam, múa đương đại “Dó”, chương trình “Trương Chi” qua cảm nhận của nghệ sĩ Pháp cùng các hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa.

Chương trình Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp.

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn đưa những giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp, đồng thời tạo điều kiện để nghệ sĩ, đạo diễn, nhà hát và chuyên gia hai nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo.

Theo đó, các cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ Tuần Sân khấu được mở rộng thành những hợp tác lâu dài như đồng dàn dựng, trao đổi nghệ sĩ, giao lưu chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu và phát triển các dự án nghệ thuật mới.

Thông qua sân khấu, Việt Nam được giới thiệu không chỉ bằng thông tin về đất nước mà còn qua những câu chuyện, hình ảnh, cảm xúc và giá trị nhân văn. Đây cũng là dịp để công chúng Pháp và châu Âu tiếp cận sâu hơn với đời sống sân khấu Việt Nam.