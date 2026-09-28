Đưa sách và công nghệ đến gần học sinh vùng sâu, vùng xa

Học sinh đọc sách tại khu vực phục vụ của Thư viện lưu động

Chương trình được tổ chức tại Trường THPT Hà Huy Tập và Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn, thu hút hơn 500 học sinh tham gia. Tại đây, các em được trải nghiệm không gian đọc sách của thư viện lưu động, tự lựa chọn những đầu sách phù hợp với sở thích, độ tuổi và nhu cầu học tập.

Khoảng 5.000 bản sách được luân chuyển đến trường, với nhiều thể loại như văn học, khoa học, tâm lý, sức khỏe, rèn luyện thể chất, truyện tranh, truyện cổ tích và sách tham khảo.

Những kệ sách nhiều màu sắc nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút học sinh. Có em say sưa với những câu chuyện, trang văn; có em tìm đến sách khoa học, kiến thức đời sống hoặc tài liệu phục vụ học tập.

Việc đưa kho sách đến trực tiếp trường học giúp học sinh có thêm lựa chọn ngoài những nội dung quen thuộc trong lớp học. Qua từng trang sách, các em có cơ hội khám phá những câu chuyện, kiến thức và lĩnh vực mới, từ đó duy trì hứng thú đọc sách và từng bước hình thành thói quen đọc.

Xe Thư viện lưu động được trang bị 10 máy vi tính kết nối Internet, hỗ trợ học sinh tra cứu thông tin và thực hành kỹ năng sử dụng máy tính

Một điểm đáng chú ý của chương trình là xe Thư viện lưu động được trang bị 10 máy vi tính kết nối Internet. Sau những giờ đọc sách, học sinh có thể sử dụng máy tính để tra cứu thông tin, tìm kiếm tài liệu và thực hành các kỹ năng sử dụng công nghệ.

Sự kết hợp giữa sách in và nguồn tài liệu trực tuyến mở rộng không gian học tập, giúp các em chủ động tìm hiểu những kiến thức ngoài bài học.

Từ một câu hỏi trong bài học, một chủ đề yêu thích hay thông tin cần tìm kiếm, học sinh có thể làm quen với việc tra cứu, lựa chọn và khai thác thông tin trên môi trường số.

Không gian thư viện được đưa trực tiếp đến trường cũng tạo thuận lợi cho học sinh trong quá trình trải nghiệm. Các em không phải di chuyển xa để tìm kiếm sách mới mà có thể tranh thủ thời gian nghỉ giữa các hoạt động học tập để đọc sách, tìm tài liệu hoặc sử dụng máy tính.

Học sinh lựa chọn sách trong chương trình “Luân chuyển tài nguyên thông tin” tại Kông Chro

Tại Kông Chro, nơi điều kiện tiếp cận các loại hình thư viện và nguồn sách còn hạn chế, những chuyến xe thư viện góp phần bổ sung nguồn tài liệu thiết thực cho học sinh, đồng thời tạo thêm không gian đọc và học tập ngay tại trường.

Từ những giờ đọc sách và trải nghiệm công nghệ, niềm yêu thích với việc đọc được khơi mở một cách gần gũi, tự nhiên.

Mỗi cuốn sách được lựa chọn, mỗi thông tin được tìm thấy trên máy tính đều có thể trở thành một bài học nhỏ, giúp các em mở rộng hiểu biết và chủ động hơn trong hành trình học tập.

“Luân chuyển tài nguyên thông tin” cũng là hoạt động thiết thực góp phần phát triển văn hóa đọc trong trường học.

Việc đưa nguồn tài liệu đến nhiều địa bàn giúp sách có thêm cơ hội đến với người đọc, tạo môi trường để học sinh duy trì thói quen đọc, tìm hiểu và khám phá tri thức, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc sâu rộng hơn.