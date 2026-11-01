Đưa sách đến gần hơn với thiếu nhi khu dân cư

Thư viện tại tổ dân phố 13, phường Tích Lương đón những bạn nhỏ tìm đến đọc sách sau giờ học.

Sau giờ học, Thư viện tại tổ dân phố 13, phường Tích Lương lại đón những bạn nhỏ tìm đến đọc sách. Không cần không gian rộng lớn hay trang thiết bị hiện đại, những giá sách được sắp xếp gọn gàng cùng nguồn tài liệu phong phú đã tạo nên một góc đọc thân thiện, gần gũi với tuổi thơ.

Với gần 1.000 đầu sách, Thư viện mang đến nhiều lựa chọn cho các em, từ truyện cổ tích, truyện thiếu nhi đến sách khoa học, lịch sử, văn hóa và kỹ năng sống. Mỗi cuốn sách mở ra một thế giới riêng, giúp các em thỏa sức tưởng tượng, khám phá những điều mới mẻ, đồng thời bổ sung kiến thức ngoài bài học trên lớp.

Em Trần Thảo Nguyên, ở tổ dân phố 13, phường Tích Lương, chia sẻ: Em rất thích đến Thư viện vì có nhiều cuốn sách hay để lựa chọn. Em thích nhất là những câu chuyện về các nhân vật dũng cảm, biết giúp đỡ mọi người. Qua mỗi câu chuyện, em học được nhiều điều bổ ích và hiểu rằng mình cần biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Đọc sách cũng giúp em có thêm kiến thức và nhiều điều thú vị để kể với bạn bè.

Thư viện không chỉ tạo điều kiện để thiếu nhi tiếp cận nguồn tri thức đa dạng mà còn mang đến một môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Với em Nguyễn Khôi Nguyên, Thư viện là nơi thỏa mãn sự tò mò, giúp em tìm hiểu thêm những điều chưa biết. Em cho biết: Ngoài những cuốn truyện thường đọc, em còn thích tìm sách về khoa học và thế giới tự nhiên. Có những điều trước đây em chưa hiểu, nhưng qua sách, em biết thêm về các loài động vật, cây cối và nhiều hiện tượng trong cuộc sống. Em muốn mỗi ngày đều dành thời gian đọc sách để khám phá thêm điều mới và học tập tốt hơn.

Những chia sẻ hồn nhiên ấy cho thấy sức hấp dẫn của sách đối với trẻ nhỏ không chỉ nằm ở những câu chuyện thú vị mà còn ở cơ hội tự mình khám phá tri thức. Khi được chủ động lựa chọn cuốn sách yêu thích, các em dần hình thành thói quen đọc, rèn luyện khả năng tập trung, phát triển tư duy và mở rộng vốn hiểu biết. Đặc biệt, những trang sách về lịch sử, truyền thống dân tộc và quê hương còn giúp thiếu nhi hiểu hơn về cội nguồn, bồi đắp tình yêu gia đình, cộng đồng và nơi mình sinh sống.

Trong bối cảnh thiết bị điện tử và các hình thức giải trí trực tuyến ngày càng thu hút trẻ em, việc duy trì không gian đọc sách tại khu dân cư có ý nghĩa thiết thực.

Ông Nguyễn Hữu Trường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Tích Lương, cho biết: Việc duy trì các điểm đọc sách tại khu dân cư giúp người dân, nhất là thiếu nhi, có điều kiện tiếp cận sách thuận lợi hơn. Chúng tôi mong muốn không gian này được duy trì, phát huy hiệu quả, từng bước hình thành thói quen đọc sách trong thiếu nhi, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở. Được vun đắp từ những điều gần gũi ấy, tình yêu sách sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp các em trưởng thành hơn trong suy nghĩ và tự tin khám phá thế giới.