Đưa sách đến gần học sinh qua 'Không gian đọc thanh lịch'

Mô hình hướng tới đưa sách đến gần học sinh, tạo thói quen đọc thường xuyên, đồng thời gắn văn hóa đọc với xây dựng nếp ứng xử thanh lịch, văn minh trong trường học.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 7-10 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”. Tại phường Đống Đa, hoạt động hưởng ứng được gắn với những việc cụ thể trong trường học, trong đó Trường Tiểu học Đống Đa được lựa chọn triển khai điểm mô hình “Thư viện mở - Không gian đọc thanh lịch”.

Bà Vũ Mai Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Đống Đa phát động tuần lễ học tập suốt đời trên địa bàn phường năm 2026. Ảnh: TH

Phát biểu khai mạc, bà Vũ Mai Khanh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Đống Đa cho biết, thông qua Tuần lễ, phường Đống Đa mong muốn lan tỏa tinh thần tự học, đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và đưa việc học tập suốt đời thành những hoạt động thiết thực trong cuộc sống.

Các đại biểu cùng hưởng ứng lễ phát động. Ảnh: TH

Điểm mới của mô hình là không bó hẹp việc đọc sách trong phòng thư viện. Từ thư viện hiện có, nhà trường sẽ bố trí thêm các “Góc đọc thanh lịch” tại lớp học, hành lang, sảnh, khu sinh hoạt chung và những vị trí phù hợp, giúp học sinh có thể tìm đến sách trong giờ ra chơi và các khoảng thời gian phù hợp. Thư viện qua đó từng bước chuyển từ “nơi lưu giữ và cho mượn sách” thành không gian đọc, trải nghiệm, giao tiếp văn hóa và sáng tạo.

Sách tại các không gian đọc được bố trí theo chủ đề, độ tuổi, khối lớp để học sinh dễ tìm, dễ đọc và dễ hoàn trả. Ngoài văn học thiếu nhi, các nhóm sách về lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội, danh nhân, kỹ năng sống, khoa học, sáng tạo, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh... được chú trọng.

Cùng với tạo không gian đọc thân thiện, nhà trường xây dựng “Quy tắc Không gian đọc thanh lịch” bằng những hành vi gần gũi với học sinh tiểu học: Đọc sách trong trật tự, tôn trọng người cùng đọc; lấy và trả sách đúng vị trí; giữ gìn sách; xếp hàng, nhường nhịn và chia sẻ sách với bạn; giữ vệ sinh, nói lời hay, giao tiếp lịch sự, thân thiện.

Để hình thành thói quen đọc thay vì chỉ dừng ở một hoạt động phát động, mô hình sẽ duy trì ít nhất một hoạt động phát triển văn hóa đọc mỗi tháng với các hình thức như “Mỗi tuần một cuốn sách hay”, giới thiệu sách dưới cờ, kể chuyện, vẽ tranh theo sách, viết cảm nhận, sân khấu hóa tác phẩm. Nhà trường cũng khuyến khích tổ chức “15 phút đọc sách”, “Giờ ra chơi cùng sách”, đồng thời thành lập và duy trì ít nhất 2 câu lạc bộ, nhóm đọc sách.

Các đại biểu tham quan góc thư viện mở. Ảnh: TH

Công nghệ cũng được đưa vào mô hình. Danh mục sách sẽ từng bước được số hóa; mã QR được sử dụng để giới thiệu sách, tác giả, chủ đề và nguồn tài nguyên đọc phù hợp. Học sinh có thể thực hiện video giới thiệu sách, tranh kể chuyện, bài cảm nhận, poster hoặc infographic dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Đáng chú ý, văn hóa đọc được gắn với việc hình thành hành vi ứng xử. Thông qua hoạt động “Đọc một câu chuyện - Làm một việc tốt”, những điều học sinh tiếp nhận từ sách được khuyến khích chuyển thành việc làm cụ thể trong học tập và đời sống. Nhà trường sẽ định kỳ biểu dương “Bạn đọc tích cực”, “Đại sứ văn hóa đọc”, “Lớp học yêu sách”, “Hành động đẹp từ trang sách”.

Hoạt động góc song ngữ trong mô hình. Ảnh: TH

Theo kế hoạch, mô hình phấn đấu thu hút từ 80% học sinh trở lên tham gia các hoạt động đọc sách và 90% học sinh tham gia hài lòng với hoạt động của mô hình. Sau giai đoạn triển khai điểm, phường Đống Đa sẽ đánh giá hiệu quả, lựa chọn những nội dung phù hợp để duy trì và nghiên cứu nhân rộng tại các trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Cũng trong chương trình hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn tham dự tiết dạy chuyên đề “Ứng dụng chuyển đổi số, tích hợp tiếng Anh trong dạy học Toán lớp 3” và tập huấn về dạy tích hợp tiếng Anh trong môn Toán.