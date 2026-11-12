Đưa sắc màu văn hóa Tây Nguyên đến với miền sông nước Vĩnh Long

Ngày 12/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026. Tại buổi họp báo, đại diện Ban tổ chức cho biết các nhóm hoạt động trong khuôn khổ sự kiện năm nay được xây dựng nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho Nhân dân và du khách.

Bảo tàng Vĩnh Long nơi lưu giữ hiện vật có giá trị.

Đặc biệt, năm nay sự kết hợp giữa Bảo tàng Vĩnh Long và Bảo tàng Đắk Lắk thông qua chuyên đề ‘Văn hóa Đắk Lắk – Thống nhất trong đa dạng’ mang ý nghĩa thiết thực, đưa những nét văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đến gần hơn với người dân vùng sông nước Cửu Long, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đa bản sắc và thúc đẩy kinh tế - du lịch địa phương phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Thông qua Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Vĩnh Long mong muốn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo tồn và phát huy di sản, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Bảo tàng Vĩnh Long và Bảo tàng Đắk Lắk qua trưng bày chuyên đề ‘Văn hóa Đắk Lắk – Thống nhất trong đa dạng’ mang ý nghĩa giao lưu thiết thực, góp phần đưa những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng vùng sông nước Cửu Long”.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi họp báo chí.

Ông Dương Hoàng Sum cũng nhấn mạnh, các hoạt động đồng thời góp phần kết nối sự kiện văn hóa cấp tỉnh với sinh hoạt văn hóa tại cơ sở, thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long giàu bản sắc, thân thiện, nghĩa tình đến với bạn bè và du khách gần xa.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng từ công tác tổ chức đến nội dung trưng bày và biểu diễn, chuỗi sự kiện năm 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa đa dạng, thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.