Đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Văn hóa Đắk Lắk - Thống nhất trong đa dạng”. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ngày 18/11, tại Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer (phường Nguyệt Hóa), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (18-24/11) và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026 của đồng bào Khmer.

Dịp này, Ban Quản lý Bảo tàng và Di tích tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc triển lãm trưng bày chuyên đề “Văn hóa Đắk Lắk - Thống nhất trong đa dạng”, giới thiệu đến công chúng những nét đặc sắc về đời sống vật chất, tinh thần, phong tục, tập quán và di sản văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Triển làm diễn ra từ ngày 18/11-18/12.

Tiết mục múa của đồng bào Đắk Lắk tại chương trình. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Với 8 bài viết, 81 hình ảnh tư liệu và 38 hiện vật tiêu biểu, triển lãm được chia thành hai phần gồm “Đắk Lắk - Vùng đất giàu bản sắc” và “Đắk Lắk - Hội tụ đại ngàn và biển xanh”. Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu kiến trúc nhà dài, trang phục, nghề thủ công truyền thống, nhạc cụ, văn hóa cồng chiêng, tín ngưỡng, nghi lễ và lễ hội dân gian; đồng thời khắc họa những giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng du lịch và sự giao thoa văn hóa giữa không gian Tây Nguyên với vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ của đồng bào dân tộc Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Nhiều hiện vật tiêu biểu được giới thiệu tại triển lãm như trang phục, trang sức của các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Lự; nhạc cụ truyền thống gồm chiêng knăh, kèn bầu, trống cốc skor daey cùng các công cụ lao động như xà gạc, giỏ cá, mõ trâu... Bên cạnh đó, triển lãm cũng trưng bày nhiều hiện vật là bảo vật quốc gia, hiện vật liên quan đến văn hóa các dân tộc, các triều đại phong kiến, cùng trang phục các dân tộc… nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu văn hóa các dân tộc của du khách và đồng bào Khmer dịp Lễ hội Ok Om Bok.

Khách tham quan, tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Phó Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Lê Ngọc Quế cho biết, Đắk Lắk là vùng đất có nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, lưu giữ những phong tục, tập quán, tín ngưỡng, nghệ thuật và tri thức dân gian được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ kiến trúc nhà dài, nghề thủ công truyền thống, trang phục, nhạc cụ đến văn hóa cồng chiêng, nghi lễ và lễ hội dân gian đã tạo nên diện mạo văn hóa đặc sắc của địa phương.

Khách tham quan, tìm hiểu văn hóa đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Triển lãm được trưng bày theo hướng trực quan, hiện đại, lấy công chúng làm trung tâm, góp phần đưa những câu chuyện di sản văn hóa từ vùng đất Tây Nguyên đến gần hơn với người dân vùng sông nước Cửu Long. Hoạt động không chỉ tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu, khám phá sự đa dạng văn hóa giữa các vùng miền mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Đại biểu tham quan, tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Thông qua hoạt động phối hợp tổ chức, hai đơn vị mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn và phát huy di sản, góp phần kết nối, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Thạch Bồi nhấn mạnh, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 là dịp tôn vinh những giá trị di sản quý báu của dân tộc, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy di sản. Đây cũng là dịp ghi nhận những đóng góp của các tổ chức, cá nhân, nghệ nhân, nhà sưu tập và những người trực tiếp làm công tác bảo tồn di sản văn hóa.

Khách tham quan, tìm hiểu nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Đắk Lắk. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Theo ông Thạch Bồi, Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, mỗi dân tộc mang những nét văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống riêng, tạo nên nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng. Di sản văn hóa không chỉ là tài sản tinh thần vô giá được các thế hệ gìn giữ, trao truyền mà còn là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 215 di tích được xếp hạng, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 45 di tích quốc gia và 168 di tích cấp tỉnh; 19 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ban Quản lý Bảo tàng và Di tích tỉnh Vĩnh Long hiện lưu giữ 48.297 hiện vật, trong đó có 3 bảo vật quốc gia, 701 cổ vật và 233 hiện vật quý hiếm.

Lãnh đạo Bảo tàng và Di tích tỉnh Vĩnh Long và Bảo tàng Đắk Lắk tặng hoa, quà lưu niệm tại lễ khai mạc. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Dịp này, bà Lê Kim Hương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo tàng và Di tích tỉnh Vĩnh Long công bố Quyết định phê duyệt Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể loại hình nghề thủ công truyền thống trên địa bàn tỉnh, với 27 nghề. Việc kiểm kê có ý nghĩa quan trọng trong nhận diện, tư liệu hóa các giá trị di sản, tạo cơ sở phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát huy nghề thủ công truyền thống gắn với đời sống cộng đồng.