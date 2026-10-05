Đưa sắc màu văn hóa các dân tộc đến gần với công chúng

Điểm nhấn của không gian trưng bày là chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông ở Việt Nam và văn hóa vùng núi cao phía Bắc Việt Nam". Ảnh: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 9 - 11.10, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông đến từ 11 tỉnh. Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn, trải nghiệm văn hóa được tổ chức, tạo không gian để các giá trị truyền thống được giới thiệu trực quan và giao lưu với công chúng.

Tham gia Ngày hội, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam xây dựng không gian trưng bày với 7 cụm nội dung, giới thiệu những nét văn hóa tiêu biểu của các vùng miền như đồng bằng Bắc Bộ, thung lũng phía Bắc, duyên hải miền Trung, Trường Sơn - Tây Nguyên và đồng bằng Nam Bộ, đồng thời khái quát bức tranh văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn của không gian trưng bày là chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông ở Việt Nam và văn hóa vùng núi cao phía Bắc Việt Nam”. Các nội dung tập trung giới thiệu trang phục truyền thống, kỹ thuật in sáp ong, nghề dệt, nghề rèn, nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đám cưới của người Mông Hoa, lễ hội Gầu tào, ẩm thực và các loại nhạc cụ truyền thống.

Việc lựa chọn những hiện vật, hình ảnh và nội dung tiêu biểu giúp câu chuyện văn hóa được thể hiện trực quan, sinh động, tạo điều kiện để người dân và du khách tìm hiểu sâu hơn về đời sống, phong tục, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống của đồng bào Mông nói riêng, các dân tộc Việt Nam nói chung.

Không chỉ dừng ở hoạt động trưng bày, không gian văn hóa còn góp phần tạo điểm kết nối giữa di sản với công chúng, mở rộng cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Qua đó, những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục được giới thiệu bằng phương thức gần gũi, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của công chúng hôm nay.

Từ Thái Nguyên đến Điện Biên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã sẵn sàng đưa những giá trị về bản sắc, con người và đời sống văn hóa các dân tộc đến với Ngày hội, góp phần lan tỏa giá trị di sản và khẳng định sức sống của văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.