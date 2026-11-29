Xã Mường Mùn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Nếp sống mới từ những bản làng

Ở xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, xây dựng nếp sống văn minh đang được cụ thể hóa từ những việc làm gần gũi trong đời sống. Việc thực hiện quy ước tại cộng đồng dân cư góp phần giữ gìn phong tục tốt đẹp, từng bước xóa bỏ hủ tục, nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình đối với bản làng.

Bản Hát Láu là một trong những địa bàn ghi nhận chuyển biến rõ nét, nhất là thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang.

Ông Vừ A Mình, Trưởng bản Hát Láu cho biết, bản có 38 hộ với 241 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Cùng với vận động người dân phát triển kinh tế, cấp ủy và Ban quản lý bản chú trọng tuyên truyền thực hiện quy ước, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn đoàn kết cộng đồng.

Theo ông Mình, qua đánh giá, bình xét năm 2026, có 94,5% số hộ trong bản đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhận thức của người dân về thực hiện nếp sống văn minh có nhiều chuyển biến, nhất là trong tổ chức việc cưới, việc tang.

Đến nay, các gia đình trong bản đã chú trọng thực hiện nếp sống mới, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước. Nhiều hủ tục lạc hậu từng tồn tại trong đời sống cộng đồng cũng từng bước được xóa bỏ, trong khi những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp vẫn được gìn giữ.

Chuyển biến tại Hát Láu cho thấy việc xây dựng đời sống văn hóa không chỉ được đánh giá qua danh hiệu mà còn thể hiện trong nhận thức, cách ứng xử và trách nhiệm của người dân với cộng đồng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Mường Mùn (thứ 2 tính từ bên phải) tặng quà, động viên các thành viên mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng”.

Quy ước gắn với đời sống cộng đồng

Sau sắp xếp, xã Mường Mùn có 18 bản. Việc xây dựng, thực hiện quy ước tại các khu dân cư được địa phương chú trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự thống nhất trong những công việc chung.

Nội dung quy ước tập trung vào các vấn đề thiết thực như phát triển kinh tế, chăm lo giáo dục, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng, bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng gia đình văn hóa.

Trong đó, các quy định về việc cưới, việc tang được xây dựng theo hướng văn minh, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình và phong tục tốt đẹp của địa phương.

Đối với việc cưới, quy ước đề cao tinh thần tiết kiệm, không tổ chức linh đình, kéo dài gây lãng phí; khuyến khích các gia đình thực hiện nghi lễ phù hợp, giữ gìn đoàn kết cộng đồng.

Nhân dân địa phương dự lễ ra mắt mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng” do Hội Nông dân xã Mường Mùn tổ chức.

Trong việc tang, các hộ dân được vận động tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, không thực hiện mê tín dị đoan hoặc tập quán lạc hậu. Cộng đồng cùng chia sẻ, giúp đỡ gia đình có người qua đời trên tinh thần tự nguyện, tương thân, tương ái.

Việc đưa những chuẩn mực ứng xử vào quy ước giúp cộng đồng thống nhất thực hiện, đồng thời phát huy vai trò vận động của trưởng bản, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể.

Không chỉ trong sinh hoạt gia đình, quy ước còn đề cao trách nhiệm của người dân đối với tài sản chung, môi trường sống và tài nguyên rừng. Mỗi hộ có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy nổ và chấp hành quy định về an ninh trật tự.

Một nội dung đáng chú ý là phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Các công việc chung của bản được bàn bạc, thống nhất công khai, dân chủ; việc huy động đóng góp ngày công, kinh phí phải phù hợp với điều kiện từng hộ.

Cùng với đó, quy ước đề cao hình thức nhắc nhở, góp ý trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, nhằm nâng cao ý thức tự giác của người dân.

Từ những nội dung cụ thể ấy, quy ước không chỉ là văn bản quy định trách nhiệm mà còn góp phần xây dựng chuẩn mực ứng xử, gìn giữ tình làng, nghĩa xóm.

Nhân dân địa phương thi kéo co trong khuôn khổ Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Phát huy vai trò tự quản ở cơ sở

Để quy ước đi vào đời sống, vai trò của trưởng bản, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín có ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện.

Vừa qua, xã Mường Mùn đã hoàn thành bầu cử trưởng bản nhiệm kỳ 2026–2031 tại 18/18 bản. Việc kiện toàn đội ngũ trưởng bản góp phần củng cố lực lượng trực tiếp tổ chức các hoạt động cộng đồng, lắng nghe ý kiến người dân và vận động thực hiện quy ước.

Tinh thần tự quản còn được phát huy thông qua những hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng và xây dựng khu dân cư đoàn kết.

Cuối tháng 11/2026, Hội Cựu chiến binh xã Mường Mùn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức ra mắt mô hình tổ an ninh tự quản, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong tuyên truyền pháp luật, nắm bắt tình hình và tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh tại cộng đồng.

Những hoạt động này góp phần nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của người dân, hỗ trợ thực hiện các nội dung về giữ gìn an ninh trật tự trong quy ước.

Trong xây dựng đời sống văn hóa, tháng 11/2026, cả 18 bản trên địa bàn đã hoàn thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa.

Thông qua các ngày hội, người dân tham gia sinh hoạt cộng đồng, trao đổi những vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự.

Tại bản Huổi Khạ, trong dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa năm 2026, có 126 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 5 hộ tiêu biểu được biểu dương.

Những kết quả tại Hát Láu, Huổi Khạ cùng các hoạt động tự quản ở cơ sở cho thấy việc xây dựng đời sống văn hóa đang gắn với trách nhiệm của từng gia đình và cộng đồng dân cư.

Từ chuyển biến trong việc cưới, việc tang đến phong trào xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, Mường Mùn đang phát huy vai trò của quy ước trong xây dựng nếp sống văn minh.

Giá trị của quy ước không chỉ nằm ở những điều khoản được thống nhất mà còn thể hiện qua ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự phát triển của bản làng.