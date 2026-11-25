Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Nghị định số 420/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

Xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số

Đáng chú ý, nghị định mới bổ sung nhiều nội dung về văn hóa ứng xử trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật, giáo dục đạo đức, lối sống và xây dựng gia đình.

Theo đó, Nghị định bổ sung mục đích xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước là góp phần xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ tại cộng đồng dân cư.

Trong phạm vi nội dung của hương ước, quy ước, nghị định bổ sung yêu cầu xây dựng văn hóa ứng xử văn minh trên môi trường số, phòng, chống thông tin sai sự thật, bên cạnh các nội dung về bảo tồn phong tục, tập quán tốt đẹp, phát huy giá trị di sản văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, hệ giá trị gia đình thời kỳ mới; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình cũng được đưa vào phạm vi điều chỉnh.

Một điểm đáng chú ý khác là quy định về các biện pháp thưởng, phạt trong thực hiện hương ước, quy ước. Theo nghị định, các biện pháp này không thay thế các hình thức khen thưởng và biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật liên quan; không được đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất khác; không vi phạm quyền con người, quyền công dân.

Công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã

Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm thông tin, phổ biến hương ước, quy ước đã được UBND cấp xã công nhận đến các hộ gia đình, công dân cư trú tại cộng đồng dân cư để biết và thực hiện.

Cụ thể, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, UBND cấp xã có trách nhiệm đăng tải công khai bản điện tử hương ước, quy ước trên trang thông tin điện tử của UBND cấp xã.

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố có trách nhiệm niêm yết công khai hương ước, quy ước ít nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tại nhà văn hóa - khu thể thao của cộng đồng dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng.

Đồng thời, phải thực hiện ít nhất một trong các hình thức: thông qua hội nghị của cộng đồng dân cư; thông tin trên mạng lưới thông tin cơ sở; sao gửi đến từng hộ gia đình; thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại cộng đồng dân cư...

Nghị định 420/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/1/2027.