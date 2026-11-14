Đưa quy định chống khai thác IUU đến từng tàu cá

Tại tàu cá BĐ94708TS do ông Hồ Quang Hương, ở xã An Lương, tỉnh Gia Lai làm thuyền trưởng, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị kết hợp thăm hỏi, phát tờ rơi với hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật. Nội dung tập trung làm rõ các hành vi vi phạm khai thác IUU, giúp ngư dân nhận biết những hành vi bị nghiêm cấm và hiểu rõ trách nhiệm của mình khi hoạt động trên biển.

Hải đội 301, BTL Vùng Cảnh Sát biển 3 phối hợp với Hải đoàn Biên phòng 18 trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân, động viên bà con vươn khơi, bám biển gắn với bảo vệ chủ quyền, biển đảo quê hương. (Ảnh: Đức Định)

Thay vì chỉ giới thiệu các quy định, lực lượng tuyên truyền gắn từng nội dung với công việc của chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên. Từ việc kiểm tra giấy tờ, thiết bị trước khi xuất bến đến chấp hành quy định trong quá trình khai thác, mỗi người đều có trách nhiệm chủ động phòng ngừa vi phạm. Cán bộ, chiến sĩ cũng vận động ngư dân thường xuyên tìm hiểu pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 301, BTL Vùng Cảnh Sát biển 3 và Hải đoàn Biên phòng 18 hướng dẫn ngư dân nhận diện các nhóm hành vi vi phạm IUU, chủ động chấp hành quy định khi khai thác thủy sản trên biển. (Ảnh: Đức Định)

Đại úy Nguyễn Văn Cảnh, Chính trị viên phó Hải đội 301, cho biết đơn vị chú trọng tuyên truyền cụ thể, dễ hiểu, sát với hoạt động của ngư dân. Trọng tâm là giúp mỗi chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên hiểu rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm và những quy định cần thực hiện, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật.

Việc tuyên truyền trực tiếp trên tàu cá giúp đưa các quy định chống khai thác IUU đến gần hơn với ngư dân, gắn việc phổ biến pháp luật với hướng dẫn thực hiện. Thời gian tới, Hải đội 301 tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng duy trì hoạt động này, góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững.