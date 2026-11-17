Hội thảo tập trung trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông, giám sát và thực thi quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Tham dự Hội thảo có đại diện các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Y tế; mạng lưới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố; cùng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá (CTFK), Tổ chức Nhịp cầu sức khỏe tại Việt Nam (HealthBridge) và các tổ chức liên quan. TS. Lê Thái Hà, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh và BSCKII Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên chủ trì Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 173/2024/QH15; cập nhật thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những hệ lụy đối với sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, các chuyên gia hướng dẫn kỹ năng nhận diện sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong giám sát, thực thi lệnh cấm và nhận diện, ngăn chặn những hình thức can thiệp tinh vi từ ngành công nghiệp thuốc lá.

Bên cạnh việc cập nhật chính sách và kiến thức chuyên môn, Hội thảo dành thời gian thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực truyền thông tại cơ sở.

Trong đó, chú trọng tăng cường hoạt động truyền thông ở các tuyến, củng cố năng lực mạng lưới truyền thông và đổi mới phương thức tuyên truyền nhằm đưa quy định cấm vào thực tiễn.

Thông qua Hội thảo, các đại biểu có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phục vụ công tác tuyên truyền, giám sát, thực thi chính sách tại địa phương.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao nhận thức cộng đồng, phòng ngừa việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhất là trong thanh thiếu niên, góp phần bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và xây dựng môi trường sống, học tập, làm việc không khói thuốc.