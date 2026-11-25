Đưa quan hệ Việt Nam-Bhutan phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa, đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 25/11/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Vương quốc Bhutan tại Việt Nam Kinzang Dorji đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/dua-quan-he-viet-nam-bhutan-phat-trien-manh-me-thuc-chat-hon-post1150548.vnp