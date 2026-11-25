Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bhutan tại Việt Nam Kinzang Dorji - Ảnh: Nhandan.vn

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bhutan tại Việt Nam Kinzang Dorji đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chúc mừng Đại sứ Kinzang Dorji hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ đối với quan hệ hai nước, đặc biệt trong việc tổ chức thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tháng 8/2025, dấu mốc lịch sử trong quan hệ song phương.

Hướng tới kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (19/1/2012 – 19/1/2027), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước nâng cao hiệu quả hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập cơ chế tham vấn và triển khai các cam kết trong Bản ghi nhớ về Khung hợp tác giữa hai Chính phủ ký tháng 8/2025.

Đánh giá cao mô hình phát triển của Bhutan coi trọng hạnh phúc của người dân, văn hóa và môi trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây cũng là những định hướng phù hợp với Việt Nam, tạo nền tảng mở rộng hợp tác.

Về kinh tế, Việt Nam sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của Bhutan đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại Bhutan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh hợp tác về năng lượng sạch, công nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao và du lịch tâm linh.

Việt Nam cũng sẵn sàng làm cầu nối giúp Bhutan mở rộng quan hệ với ASEAN, đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ Kinzang Dorji chuyển lời mời của Quốc vương và Hoàng hậu Bhutan tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm cấp Nhà nước Bhutan.

Khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, Đại sứ cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cương vị mới, trong đó có việc xúc tiến ký kết các hiệp định về thương mại tự do, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần và vận chuyển hàng không.

Đại sứ cũng đề xuất sớm thiết lập đại diện lãnh sự danh dự nhằm tạo thuận lợi cho kết nối giữa các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.