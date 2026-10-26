Đưa quan hệ Việt Nam - Ba Lan phát triển ổn định, sâu sắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: QUANG PHÚC

Theo Bộ Ngoại giao, tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk, đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Ba Lan theo hướng ổn định, sâu sắc và thực chất hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ba Lan - người bạn truyền thống, tin cậy, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu.

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được; chú trọng một số định hướng và lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, phù hợp với mục tiêu phát triển của mỗi nước; đề nghị hai bên không ngừng củng cố nền tảng tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk, chiều 26-10-2026. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Donald Tusk nhất trí cao với các ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định Chính phủ Ba Lan sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam để sớm triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác và khả năng tạo đột phá như kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, công nghiệp, dược phẩm, y tế, du lịch, và trí tuệ nhân tạo.

Hai bên đánh giá cao việc Hãng hàng không LOT của Ba Lan khôi phục đường bay thẳng giữa hai nước, coi đây là bước tiến quan trọng góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch, thương mại và đầu tư song phương; tin tưởng với những gì chứng kiến tại Việt Nam, sẽ ngày càng có nhiều người Ba Lan đến Việt Nam để du lịch, trải nghiệm và tìm cơ hội hợp tác.

Thủ tướng Donald Tusk nhấn mạnh, Ba Lan luôn tôn trọng cộng đồng người Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng cho kinh tế - văn hóa - xã hội, đồng thời là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Donald Tusk cảm ơn Việt Nam đã xây dựng và duy tu tượng đài tưởng niệm kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski (Kazik), người có đóng góp quan trọng trong công tác bảo tồn các di sản văn hóa tại Huế, Mỹ Sơn và Hội An.

Hai bên hoan nghênh những nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Ba Lan.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng rằng, với nền tảng hữu nghị truyền thống, sự tin cậy chính trị cao và khuôn khổ Đối tác Chiến lược mới được thiết lập, cùng quyết tâm chính trị và nỗ lực chung của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Ba Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

* Tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: QUANG PHÚC

Để hợp tác nghị viện theo sát nhu cầu phát triển của hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn giữa lãnh đạo hai cơ quan lập pháp, các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ… chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Donald Tusk bày tỏ sự ủng hộ tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện, qua đó thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai các dự án chung; nhất trí phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao, gắn trao đổi kinh nghiệm lập pháp với giám sát triển khai, đưa những định hướng hợp tác thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

* Tối 26-10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến 26-10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.