Đưa quan hệ Việt Nam - Ba Lan ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên sau 16 năm của người đứng đầu Chính phủ Ba Lan, diễn ra trong bối cảnh Ba Lan đang tích cực triển khai chiến lược đối ngoại giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội thông qua ngoại giao kinh tế. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Ba Lan đối với Việt Nam, một trong những đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đối tác quan trọng hàng đầu trong ASEAN.

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Ba Lan là một trong những quốc gia có tiềm lực và ảnh hưởng lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ tại khu vực Trung Đông Âu; đứng thứ 5 trong Liên minh châu Âu (EU) về quy mô dân số, đứng thứ 6 và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất EU. Năm 2025, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Ba Lan tăng 3,5% so với năm 2024, đạt khoảng 1,04 nghìn tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ba Lan được xây dựng trên nền tảng lịch sử lâu dài, tin cậy chính trị và hợp tác thực chất. Là một trong những quốc gia châu Âu sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Ba Lan đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ; là nước duy nhất có mặt trong cả hai Ủy ban đình chiến sau Hiệp định Geneva năm 1954 và Hiệp định Paris năm 1973.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4-2-1950, quan hệ giữa hai nước đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị-ngoại giao, hai nước duy trì tin cậy và hợp tác tốt đẹp. Ba Lan coi Việt Nam là đối tác quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN-EU...

Về kinh tế, Ba Lan và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của nhau tại khu vực Trung Đông Âu và Đông Nam Á. Trao đổi thương mại hai chiều năm 2025 đạt 3,94 tỷ USD (tăng 14,8% so với năm 2024); 6 tháng đầu năm 2026 đạt gần 2,3 tỷ USD (tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái). Ba Lan hiện có 34 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đạt gần 500 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ sinh học, dược phẩm, dịch vụ, năng lượng. Ngày 27-11-2025, Ba Lan đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Về giáo dục-đào tạo, trước năm 1990, Ba Lan đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 cán bộ khoa học và 3.500 công nhân kỹ thuật. Hiện Ba Lan cấp cho Việt Nam 20 suất học bổng đại học/trên đại học mỗi năm; hai bên đang xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới về giáo dục đại học theo hướng Ba Lan sẽ tăng số học bổng cấp cho Việt Nam hằng năm.

Hai bên có nhiều tiềm năng và cơ hội mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, nông nghiệp; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực Ba Lan có thế mạnh và phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, lao động... Chuyến thăm lần này cũng là cơ hội để phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam với ASEAN và của Ba Lan với EU, Trung và Đông Âu. Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các biện pháp thúc đẩy, tăng cường hợp tác song phương; chia sẻ quan điểm, lập trường về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Việc Thủ tướng Việt Nam mời và đón tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm chính thức nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ba Lan.

Chúng ta tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Donald Tusk sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Ba Lan ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, hướng đến tương lai.