Đưa quan hệ Việt Nam - Australia đi vào chiều sâu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên vui mừng nhận thấy, trải qua hơn 50 năm, quan hệ Việt Nam - Australia không ngừng phát triển vững mạnh, trở thành đối tác bền chặt như ngày nay. Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam nói chung, trong đó có Quốc hội, luôn coi trọng quan hệ với Australia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại cuộc tiếp

Điểm lại sự phát triển vượt bậc sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2024, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia vào tháng 8/2026 đã tiếp tục góp phần củng cố quan hệ hai nước ngày càng bền chặt hơn trong mọi lĩnh vực... Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc mừng Chủ tịch Hạ viện Milton Dick được bầu làm Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird phát biểu tại cuộc tiếp

Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird khẳng định, Australia đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia và mong muốn duy trì cường độ giao lưu nghị viện ở mức cao. Australia đặc biệt tự hào về việc hai nước đã nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2024; đồng thời, ghi nhận tiến độ tích cực trong việc triển khai cam kết trong Kế hoạch hành động giữa hai nước, với hơn 90% các cam kết trong Kế hoạch hành động hiện đã được triển khai thành công hoặc đang trên đà hoàn tất. Đại sứ Australia tại Việt Nam tin tưởng rằng, hai bên sẽ sớm phối hợp xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo, bắt đầu từ năm 2027.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều trong 8 tháng đầu năm đã đạt khoảng 11 tỷ USD, dự kiến cả năm đạt khoảng 16 tỷ USD và quyết tâm hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, lĩnh vực đầu tư cần được đẩy mạnh hơn nữa, tập trung vào công nghệ đổi mới sáng tạo, năng lượng mới và khai thác khoáng sản.

Nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Australia và quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp đi vào chiều sâu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật theo các chủ đề hai bên cùng quan tâm, thông qua hình thức trực tuyến hoặc trao đổi đoàn trực tiếp giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Hai bên cần tạo đột phá mới về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý và cơ chế để doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước tiếp cận thị trường, bảo đảm dòng chảy thương mại và đầu tư thông thoáng, hạn chế các rào cản thương mại.

Về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, hai bêntiếp tục mở rộng giao lưu và hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội hai nước cần phối hợp giám sát các cơ quan Chính phủ trong việc thực hiện Kế hoạch hành động Đối tác Chiến lược Toàn diện; duy trì các cuộc gặp gỡ thường niên giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khu vực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đồng tình với các định hướng hợp tác vừa được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên gợi mở, Đại sứ Australia Gillian Bird khẳng định, hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và duy trì các cuộc tiếp xúc thường xuyên. Đại sứ Australia đề xuất, hai cơ quan lập pháp cần sớm thành lập các nhóm làm việc theo từng chuyên đề cụ thể.