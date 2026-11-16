Đưa quan hệ Quảng Trị-Leningrad (Liên bang Nga) sớm đi vào thực chất, hiệu quả

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà bà Anna Aleksandrovna Danilyuk, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad - Ảnh: H.Tr

Bà Anna Aleksandrovna Danilyuk, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad trao quà tặng đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - Ảnh: H.Tr

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh bày tỏ mong muốn các bên sẽ trao đổi cụ thể hơn về những nền tảng, tiềm năng và các lĩnh vực ưu tiên để quan hệ Quảng Trị-Leningrad sớm đi vào thực chất, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Quảng Trị-Leningrad có một nền tảng rất thuận lợi để hợp tác. Đó là sự đồng cảm từ lịch sử; nền tảng đặc biệt của quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga; nguồn lực con người rất quý giá; hai địa phương có những lợi thế phát triển tương đồng và có thể bổ sung cho nhau.

Trong đó, tập trung vào 4 lĩnh vực ưu tiên, gồm: Năng lượng và công nghiệp gắn với năng lượng; cảng biển, logistics và thương mại; du lịch; nông nghiệp xanh và chế biến. Bên cạnh đó, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa và giao lưu Nhân dân sẽ là những cầu nối hỗ trợ xuyên suốt.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Bà Anna Aleksandrovna Danilyuk, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị: trên 4 lĩnh vực ưu tiên, mỗi bên lựa chọn một số đối tác và nội dung cụ thể có khả năng triển khai sớm.

Bên cạnh đó, Ủy ban Đối ngoại tỉnh Leningrad hỗ trợ kết nối Quảng Trị với các cơ quan chuyên ngành, hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu phù hợp. Về phía Quảng Trị, tỉnh cam kết chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, giới thiệu dự án và tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác Leningrad đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh.

Trao đổi thông tin tại buổi làm việc, bà Anna Aleksandrovna Danilyuk, Phó Thống đốc tỉnh Leningrad đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo của tỉnh Quảng Trị dành cho đoàn công tác trong suốt chuyến thăm và làm việc; đồng thời, đồng tình với những nội dung do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa phát biểu.

Trong đó, về phía tỉnh Leningrad ưu tiên phối hợp 3 nội dung, gồm: Xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao; triển khai các dự án hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi giống và nuôi trồng thủy sản; phát triển hoạt động phân phối các sản phẩm chè và cà phê. Bởi vì tỉnh Leningrad hiện có thế mạnh về đóng gói các sản phẩm này, trong khi nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Đại biểu tỉnh Leningrad (Liên bang Nga) tham dự buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Hai đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc - Ảnh: H.Tr

Bà Anna Aleksandrovna Danilyuk cũng nhấn mạnh, tỉnh Leningrad sẽ là một đối tác đáng tin cậy, có trách nhiệm và sẵn sàng triển khai lâu dài những dự án có quy mô lớn, trên cơ sở tôn trọng truyền thống và văn hóa của mỗi bên; đồng thời mời đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị tham dự các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tỉnh Leningrad, được tổ chức vào tháng 8/2027.