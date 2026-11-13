Đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Tajikistan phát triển lên tầm cao mới

Đại sứ Nguyễn Thành Lê trình bản sao Quốc thư lên Bộ trưởng Ngoại giao Tajikistan. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Tajikistan)

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Sirojiddin Muhriddin chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thành Lê nhận nhiệm vụ, khẳng định Bộ Ngoại giao Tajikistan sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp, sản xuất hướng tới xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài.

Nhận định hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương còn nhiều tiềm năng, Bộ trưởng đề nghị thúc đẩy kết nối giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước, chú trọng các lĩnh vực như công nghiệp, dệt may, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng, công nghệ, du lịch và logistics.

Bộ trưởng Sirojiddin Muhriddin chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thành Lê nhận nhiệm vụ. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Tajikistan)

Đại sứ Nguyễn Thành Lê trân trọng cảm ơn sự đón tiếp và hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Tajikistan; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Tajikistan. Đại sứ bày tỏ trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Tajikistan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước; khẳng định sẽ phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cùng các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, góp phần đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Tajikistan phát triển lên tầm cao.

Hai bên dành thời gian trao đổi về công tác chuẩn bị chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Tajikistan, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm đối với việc tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị chương trình, thúc đẩy hoàn tất các văn kiện hợp tác và tăng cường kết nối doanh nghiệp, hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tajikistan)