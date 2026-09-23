Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Saudi Arabia vươn lên tầm cao mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam dự Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng gửi lời chúc mừng đến Đại sứ và thông qua Đại sứ, đến Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud, Hoàng Thái tử kiêm Thủ tướng Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud và Chính phủ cùng nhân dân Saudi Arabia.

Thứ trưởng nêu rõ, hơn chín thập kỷ trước, dưới lãnh đạo sáng suốt của Quốc vương Abdulaziz Al Saud, sự thống nhất Saudi Arabia đã đặt nền móng cho quốc gia Saudi Arabia hiện đại, thịnh vượng và năng động. Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của Kế hoạch Tầm nhìn 2030, Saudi Arabia đang thực hiện một trong những cuộc chuyển đổi quốc gia đầy tham vọng nhất thời đại – đa dạng hóa nền kinh tế ngoài dầu mỏ, đầu tư quy mô lớn vào đổi mới, năng lượng tái tạo và du lịch, và chuẩn bị chào đón thế giới tại Triển lãm Expo 2030 và Giải Vô địch Bóng đá Thế giới 2034.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Việt Nam dõi theo hành trình này với sự ủng hộ mạnh mẽ. Trong gần ba thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tình hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia ngày càng bền chặt, sâu sắc và năng động hơn. Việt Nam và Saudi Arabia đã vun đắp tình hữu nghị trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết và khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng. Cả hai nước đều đang bắt đầu một giai đoạn phát triển mới - Saudi Arabia thực hiện Kế hoạch Tầm nhìn 2030, và Việt Nam cũng đang bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng và chuyển đổi mới cho Tầm nhìn 2030 và 2045.

Thứ trưởng cho rằng, đây là những hành trình cùng chung một quyết tâm và tin tưởng đây là thời điểm chín muồi để nâng quan hệ lên một tầm cao mới – với Saudi Arabia và với Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh nói chung.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cũng bày tỏ tin tưởng, với sự cam kết của các nhà lãnh đạo và nỗ lực của nhân dân hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Saudi Arabia sẽ tiếp tục nở rộ, kim ngạch thương mại sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đầu tư giữa hai nước sẽ đón nhận các dự án mang tính biểu tượng trong lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, hạ tầng Halal – để hợp tác hai nước vươn lên tầm cao mới của giai đoạn phát triển của cả hai nước.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi phát biểu.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam Thamer Algosaibi nhấn mạnh dịp kỷ niệm Quốc khánh là dịp tôn vinh sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa những Lãnh đạo và nhân dân đất nước Saudia Arabia, kể từ khi Quốc vương Abdulaziz sáng lập nên quốc gia này. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình xây dựng và phát triển đất nước bắt đầu từ khi thống nhất Vương quốc vào năm 1932 và tiếp diễn cho đến ngày hôm nay.

Trong suốt nhiều thập kỷ, Vương quốc Saudi Arabia đã chứng kiến sự chuyển đổi trong mọi khía cạnh, vươn lên như một quốc gia hiện đại, giàu khát vọng song vẫn luôn gìn giữ mối liên kết sâu sắc với lịch sử, các giá trị và di sản của mình. Ngày nay, trong khuôn khổ Tầm nhìn Saudi Arabia 2030 đầy khát vọng, hành trình này vẫn đang tiếp tục với sự quyết tâm mạnh mẽ. Vương quốc này đang trải qua sự chuyển mình chưa từng có, bao gồm việc mở rộng các cơ hội, trao quyền cho người dân, đa dạng hóa nền kinh tế và kiến tạo một tương lai được định hình bởi tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng. Những thành tựu này không chỉ phản ánh tầm nhìn của các Nhà lãnh đạo, mà còn thể hiện quyết tâm, tài năng và khát khao của người dân Saudi Arabia.

Bày tỏ ấn tượng với các thành tựu trong những năm gần đây của Việt Nam, Đại sứ Thamer Algosaibi cho rằng, những thành tựu này là minh chứng cho thấy Việt Nam đã xây dựng thành công nền tảng của một nền kinh tế năng động và không ngừng tăng trưởng, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ và những tầm nhìn đầy khát vọng của đất nước đối với sự phát triển. Đại sứ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên con đường hướng tới sự tiến bộ và phồn vinh, qua đó, tăng cường sự thịnh vượng và sung túc cho người dân.

Các đại biểu dự chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 96 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Saudi Arabia.

Đề cập đến quan hệ hợp tác với Việt Nam, Đại sứ nhấn mạnh ý chí chính trị chung của Lãnh đạo hai nước, cùng với những thành tựu thiết thực đã đạt được trong những năm qua và tiềm năng, năng lực to lớn của cả hai bên, đặc biệt là trong khuôn khổ phát triển mà mỗi nước đề ra trong Tầm nhìn Saudi Arabia 2030 và các Tầm nhìn của Việt Nam đến năm 2030, 2045, sẽ tạo nền tảng vững chắc đưa quan hệ Việt Nam - Saudi Arabia vươn tới những tầm cao mới.