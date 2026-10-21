Đưa quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ lên bước phát triển mới

Chiều 29/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chuyến thăm EU, Bỉ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, chuyến công tác khẳng định mạnh mẽ quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU, cũng như đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng của các mối quan hệ này với nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đặt trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc và mang tính thời đại, việc Việt Nam phát huy cao độ vai trò ngoại giao nguyên thủ để huy động, khai thác các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước mang ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực ứng phó thách thức của quốc gia. Thông qua chuyến thăm, mối quan hệ giữa cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo EU và Bỉ được thắt chặt. Việc Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Thủ tướng Bỉ mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân sang thăm là minh chứng sống động cho sự coi trọng đối với vị thế, tiềm năng phát triển của nước ta, cũng như sự coi trọng đặc biệt đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

EU là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1/2026 - mốc son mở ra chương phát triển mới của quan hệ song phương. Bước nâng cấp này có ý nghĩa quan trọng, đưa Việt Nam trở thành đối tác đầu tiên tại Đông Nam Á thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với EU và là nước ASEAN duy nhất có tất cả các trụ cột hợp tác với liên minh này. EU coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tích cực củng cố quan hệ với Việt Nam ở cấp độ toàn EU và các nước thành viên.

Trong hơn 35 năm bền bỉ vun đắp tình hữu nghị, hai bên đã cùng nhau tiến những bước dài trong hợp tác, gặt hái nhiều kết quả mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Hai bên duy trì trao đổi đoàn và tăng cường tiếp xúc cấp cao, triển khai hằng năm các phiên họp của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU và các tiểu ban trực thuộc. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) là điểm sáng trong quan hệ thương mại song phương, mang đến “trái ngọt” cho nền kinh tế hai bên. Sau nhiều năm triển khai EVFTA, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ sáu của Việt Nam. Hiện nay, hợp tác về khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đang là trụ cột hợp tác mới giữa Việt Nam và nhiều nước thành viên EU.

Trong khi đó, khoảng cách địa lý xa xôi không thể ngăn cản tình cảm gắn bó, thân thiết giữa Việt Nam và Bỉ trong hơn nửa thế kỷ qua. Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973 và quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp vào năm 2018. Hai bên duy trì các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương. Hạ viện Liên bang Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên và duy nhất thông qua Nghị quyết kêu gọi hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam cho Việt Nam. Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam tại EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ trong ASEAN.

Về giáo dục-đào tạo, từ năm 2003, Chính phủ Bỉ cấp bình quân 40 suất học bổng đào tạo sau đại học cho sinh viên Việt Nam mỗi năm trong lĩnh vực cầu cảng, môi trường, du lịch… Hai bên quyết tâm tạo đột phá hợp tác trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như khoa học-công nghệ, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp xanh; đưa Việt Nam trở thành trung tâm hợp tác, sản xuất, phân phối các sản phẩm của Bỉ tại khu vực Đông Nam Á.

Chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị.

Thông qua các hoạt động gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam ở các nước, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn truyền tải mạnh mẽ thông điệp rằng Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở EU, Bỉ nói riêng phát triển, hội nhập với sở tại, tham gia đóng góp nguồn lực cho các chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chuyến thăm chính thức EU và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là bước triển khai tích cực đường lối đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị. Với dấu mốc quan trọng này, mối quan hệ giữa Việt Nam với EU và Bỉ đang đứng trước chân trời rực rỡ mới, với những cơ hội nâng tầm toàn diện, tạo bước ngoặt đưa hợp tác song phương đạt hiệu quả cao và thực chất hơn, xác lập định hướng chiến lược mới trong hợp tác. Việt Nam nỗ lực xây dựng quan hệ với EU thành hình mẫu trong khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU; cũng như đưa quan hệ Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới sau gần 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp. Hình ảnh một đất nước Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, đầy tự tin và phấn khởi bước vào kỷ nguyên phát triển mới, luôn nêu cao tinh thần hợp tác và tích cực, chủ động đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển cũng được lan tỏa trên trường quốc tế