Đưa quan hệ giữa Việt Nam với ASEAN và các đối tác phát triển sâu rộng

Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại đã được Đại hội lần thứ XIV của Đảng đề ra cũng như các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại đa phương và tham gia ASEAN. Đồng thời, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với ASEAN và sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: baochinhphu.vn

Loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong Năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines diễn ra vào thời điểm tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, tạo nhiều sức ép lớn về duy trì ổn định, bảo đảm tăng trưởng và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn. Các thách thức về cạnh tranh chiến lược, gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ thương mại đang tác động trực tiếp đến ổn định và đời sống người dân. Trước tình hình đó, nước Chủ tịch Philippines và các nước thành viên đã chủ động phối hợp ứng phó, thích ứng với các biến động, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy đoàn kết, tự cường, tăng cường hợp tác và liên kết, đẩy mạnh triển khai các định hướng chiến lược, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trong khu vực.

ASEAN đang ở giai đoạn phát triển mới sau 10 năm thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025. Từ sau HNCC ASEAN lần thứ 48 vào tháng 5 năm nay, Hiệp hội đã đẩy mạnh triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các kế hoạch chiến lược trên 4 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối, các ưu tiên hợp tác của năm 2026 cũng như quyết định của các nhà lãnh đạo, đạt nhiều kết quả tích cực. Triển vọng tăng trưởng kinh tế của ASEAN trong năm nay được đánh giá khả quan; tiến trình liên kết kinh tế, nâng cao năng lực tự cường, bảo đảm an ninh kinh tế và đa dạng hóa thị trường tiếp tục được thúc đẩy thông qua các khuôn khổ hợp tác và liên kết mới. ASEAN cơ bản duy trì môi trường hòa bình, ổn định; đề cao luật pháp quốc tế, các nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử chung. Đáng chú ý, ASEAN đã thúc đẩy thành công Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng đồng thuận với 102 nước đồng bảo trợ Nghị quyết kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), trong đó có toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an. Đồng thời, ASEAN mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với các đối tác, tạo thêm động lực và cơ hội hợp tác mới.

HNCC ASEAN lần thứ 49 và các HNCC liên quan chính là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi toàn diện về tình hình khu vực và quốc tế, đánh giá kết quả hợp tác nội khối và giữa ASEAN với các đối tác trong năm 2026 theo tinh thần “Cùng chèo lái tương lai chung”, thống nhất các định hướng chiến lược và đề ra các quyết sách chiến lược, qua đó giúp củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường, tiếp tục khẳng định giá trị chiến lược của Hiệp hội.

Thực tiễn hơn 30 năm gia nhập "mái nhà chung" ASEAN là minh chứng sống động cho vai trò của Việt Nam là một thành viên không thể tách rời của ASEAN, gắn sự phát triển của đất nước với ASEAN. Chính sách đối với ASEAN cũng trở thành một ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn chủ động, tích cực và có trách nhiệm khi tham gia vào công việc của Hiệp hội, cùng các nước thành viên duy trì, đề cao cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong các vấn đề khu vực và quốc tế, phát huy trách nhiệm, tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển.

Chúng ta tin tưởng rằng chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ, một thành viên chủ động, tích cực, chân thành, trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển chung của ASEAN, tạo xung lực đưa quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN và các đối tác phát triển sâu rộng trong thời gian tới.