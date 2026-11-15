Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile phát triển lên tầm cao mới

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast Rist. (Ảnh minh họa có sử dụng AI)

Diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi năm nay hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm thể hiện quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố nền tảng hữu nghị, nâng tầm quan hệ Đối tác toàn diện và mở ra những hướng hợp tác mới, tương xứng tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của Việt Nam và Chile.

Tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Chile được khởi nguồn và vun đắp từ những tình cảm, sự ủng hộ mà Nhân dân Chile dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây. Trong suốt 55 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ có những bước phát triển tích cực trên mọi phương diện. Tin cậy chính trị được củng cố qua các chuyến thăm cấp cao và cấp bộ trưởng nối tiếp nhau. Hai bên thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác liên khu vực. Chile là nước Mỹ Latin đầu tiên ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương với Việt Nam.

Hai nước cùng tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), tạo thuận lợi cho hợp tác thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Chile là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latin, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN. Kinh tế-thương mại là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với kim ngạch thương mại hai chiều bảy tháng của năm 2026 đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng 18% so cùng kỳ năm 2025.

Hướng tới đưa quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Việt Nam và Chile tích cực phát huy thế mạnh, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, năng lượng sạch, chuyển đổi số và kết nối chuỗi cung ứng. Giao lưu văn hóa và nhân dân cũng được đẩy mạnh thông qua Chương trình hợp tác văn hóa và hoạt động bền bỉ của các tổ chức hữu nghị. Năm 2026, nhiều hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao đã được tổ chức ở cả hai nước.

Diễn ra ở thời điểm quan hệ Việt Nam-Chile bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile.

Diễn ra ở thời điểm quan hệ Việt Nam-Chile bước vào giai đoạn phát triển mới, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống José Antonio Kast nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile. Đây là dịp quan trọng để lãnh đạo hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, trao đổi những định hướng lớn cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ Đối tác toàn diện.

Hai bên mong muốn thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có hoạt động hiệu quả hơn, nhằm tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư; tận dụng hiệu quả các FTA, tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường; khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học-công nghệ và những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu; đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Chuyến thăm càng có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Việc củng cố quan hệ với Chile, một đối tác có tầm quan trọng hàng đầu tại Mỹ Latin và tích cực tham gia các cơ chế hợp tác liên khu vực, góp phần mở rộng không gian đối ngoại, kinh tế và phát triển của Việt Nam. Việt Nam, với vị thế ngày càng cao tại Đông Nam Á và trong các cơ chế hợp tác khu vực, là đối tác có nhiều tiềm năng trong chiến lược mở rộng quan hệ của Chile.

Trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị, cùng với tầm nhìn hợp tác và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, chuyến thăm sẽ tạo xung lực để hai bên khai thác tốt hơn FTA song phương và CPTPP, từng bước hiện thực hóa các hướng hợp tác còn nhiều dư địa, đưa quan hệ Đối tác toàn diện phát triển lên tầm cao mới, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường kết nối giữa Đông Nam Á với Mỹ Latin, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.