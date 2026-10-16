Đưa quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar phát triển thực chất, hiệu quả

Quang cảnh buổi làm việc của Đại sứ Nguyễn Anh Đức và Chủ tịch Hạ viện Myanmar kiêm Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Anh Đức đánh giá cao và chúc mừng các kết quả quan trọng mà Chính phủ Myanmar đạt được sau 6 tháng điều hành đất nước, nhất là trong việc thúc đẩy ổn định, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, hòa giải dân tộc; chúc mừng ông Khin Yi được bầu lại làm Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang tại Đại hội IV diễn ra tháng 9 vừa qua.

Đại sứ Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh, Việt Nam và Myanmar có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tướng Aung San tạo dựng nền móng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, phát triển. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị và Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Nhắc lại chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing vào tháng 9 vừa qua, Đại sứ Nguyễn Anh Đức khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm không chỉ góp phần gia tăng tin cậy chính trị ở cấp cao nhất mà còn tạo động lực thúc đẩy hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Hạ viện Myanmar và Phó Tổng thống Myanmar hoan nghênh Đại sứ Nguyễn Anh Đức nhận nhiệm vụ tại Myanmar; chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Hai nhà lãnh đạo Myanmar nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam vừa qua của Tổng thống Myanmar thành công rất tốt đẹp, tạo cơ sở thuận lợi cho hợp tác giữa hai Chính phủ, hai Quốc hội và giao lưu giữa nhân dân hai nước thời gian tới.

Chủ tịch Hạ viện Khin Yi bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Viện Quốc hội Myanmar với Quốc hội Việt Nam, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và hợp tác giữa các ủy ban Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Khin Yi cho biết, Hạ viện Myanmar đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam gồm 15 thành viên nhằm tăng cường hữu nghị giữa nghị sĩ hai bên.

Quang cảnh buổi làm việc của Đại sứ Nguyễn Anh Đức và Phó Tổng thống Myanmar Nyo Saw. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Với vai trò Chủ tịch Chủ tịch Hạ viện Khin Yi, ông Khin Yi khẳng định sẽ đẩy mạnh quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có việc ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Đảng, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng Đảng và Đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Tổng thống Nyo Saw cho rằng, tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước rất lớn; đánh giá cao những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Myanmar; ghi nhận các đề xuất của Đại sứ, khẳng định Chính phủ Myanmar sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Myanmar.

Đại sứ Nguyễn Anh Đức khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cơ quan hữu quan hai nước để triển khai hiệu quả các cam kết, thỏa thuận cấp cao, góp phần đưa quan hệ Đối tác Hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.