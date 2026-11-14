Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Nam Phi phát triển một cách thực chất và hiệu quả

Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trọng Kiên và Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi cung cấp)

Ngày 13/11 (giờ địa phương), tại thủ đô Pretoria, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi Nguyễn Trọng Kiên đã trình Thư Ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm lên Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa, chính thức nhận nhiệm kỳ công tác tại Nam Phi.

Tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên đã trân trọng chuyển tới Tổng thống Cyril Ramaphosa những lời chào nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp nhất từ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm; bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Nam Phi, coi đây không chỉ là một vinh dự đối với cá nhân mà còn là một trọng trách to lớn, là cơ hội để đóng góp vào việc đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Nam Phi ngày càng phát triển.

Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên cam kết sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và nhân dân Nam Phi để củng cố hơn nữa sự tin cậy, tăng cường sự hiểu biết sâu sắc và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển một cách thực chất và hiệu quả; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, biến những nguyện vọng và cam kết chung của hai bên thành những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích lâu dài cho nhân dân hai nước.

Tổng thống Cyril Ramaphosa nhiệt liệt hoan nghênh và chúc Đại sứ Nguyễn Trọng Kiên có nhiệm kỳ công tác thành công tại Nam Phi.

Bày tỏ tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định, Nam Phi sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác song phương cùng có lợi với Việt Nam; đồng thời cho biết, Chính phủ và các cơ quan Nam Phi luôn dành sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.