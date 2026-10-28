Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đón Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov sáng ngày 28/10. (Ảnh: Quang Hòa)

Xin Đại sứ cho biết ý nghĩa và những trọng tâm của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Belarus Maxim Ryzhenkov?

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus, được thiết lập nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2025.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Nguyễn Văn Trung. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Belarus kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ, đây là dịp để lãnh đạo ngành ngoại giao hai nước rà soát việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, qua đó thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Trọng tâm chuyến thăm còn bao gồm các biện pháp củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là các đoàn lãnh đạo cấp cao; thúc đẩy hợp tác qua kênh Đảng, Quốc hội, an ninh, quốc phòng và ngoại giao nhân dân.

Hai bên cũng có thể trao đổi các biện pháp tháo gỡ khó khăn, mở rộng và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Qua đó, chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế, khu vực và những nỗ lực phối hợp ngoại giao tại các diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Belarus Maxim Ryzhenkov tiếp Đại sứ Nguyễn Văn Trung trước thềm chuyến thăm Việt Nam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus)

Đánh giá của Đại sứ về những chuyển biến thực chất trong hợp tác song phương kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 5/2025?

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 có thể được xem là giai đoạn mang tính bước ngoặt trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Belarus. Sự kiện quan trọng nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (khi đó là Tổng Bí thư) vào tháng 5/2025. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược dài hạn và nội hàm hợp tác sâu rộng hơn trong thế kỷ XXI.

Ngay sau chuyến thăm, hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, xây dựng và thực hiện lộ trình phát triển quan hệ Đối tác chiến lược cùng kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao; đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở nhiều cấp, từ trung ương đến địa phương.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác song phương ghi nhận những tín hiệu khởi sắc rõ nét. Hai bên đã tổ chức hàng loạt hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế. Một số dự án hợp tác đạt tiến triển đáng khích lệ, trong đó có dự án sản xuất, lắp ráp máy kéo nhãn hiệu Belarus tại Việt Nam, cùng việc mở các đường bay phục vụ du lịch Minsk – Phú Quốc và đường bay thường lệ Minsk – Nha Trang của hãng hàng không Belavia.

Hợp tác công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực giàu tiềm năng. Nhiều doanh nghiệp Belarus tăng cường hiện diện tại Việt Nam. Tập đoàn ô tô MAZ mở rộng liên doanh lắp ráp xe tại Hưng Yên, đồng thời tham gia Vietnam Expo để giới thiệu các dòng phương tiện vận tải thế hệ mới, trong đó có xe điện phù hợp với nhu cầu và tiêu chuẩn môi trường của thị trường châu Á.

Hợp tác khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặc biệt chú trọng. Hai nước đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 của Ủy ban hợp tác về khoa học và kỹ thuật, thông qua Chương trình hợp tác giai đoạn 2027 - 2028 với danh mục đề án và các lĩnh vực ưu tiên, nhất là những lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân và các hoạt động vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc, hợp tác song phương cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Tôi cho rằng kết quả quan trọng nhất không chỉ nằm ở những con số hay dự án cụ thể, mà còn ở việc hai nước đã xây dựng được nền tảng tin cậy chính trị vững chắc hơn, tạo động lực mới cho hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, qua đó giúp khuôn khổ Đối tác chiến lược ngày càng mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Đại sứ Nguyễn Văn Trung dự Khai trương đường bay thẳng Minsk - Nha Trang. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus)

Trong bối cảnh phát triển mới hiện nay, theo Đại sứ, hai nước có thể khơi thông những tiềm năng nào trong các lĩnh vực hợp tác mới?

Trong bối cảnh phát triển mới, Việt Nam và Belarus còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác theo hướng đổi mới sáng tạo, phát huy thế mạnh bổ trợ của nhau và đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước. Trước hết, hai bên có thể quan tâm hơn đến các lĩnh vực như chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm và sản xuất công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, hợp tác trong logistics, vận tải, thương mại điện tử và kết nối chuỗi cung ứng có thể giúp nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của doanh nghiệp hai nước. Việt Nam và Belarus cũng có thể đẩy mạnh trao đổi chuyên gia, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác giữa các trường đại học và cơ sở nghiên cứu, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Điều quan trọng là hai bên cần chuyển từ việc xác định những lĩnh vực “có tiềm năng” sang xây dựng danh mục dự án cụ thể, với cơ quan đầu mối, lộ trình và cơ chế phối hợp rõ ràng. Nếu phát huy tốt vai trò của các cơ chế liên chính phủ, doanh nghiệp, địa phương và cộng đồng người Việt Nam tại Belarus, hợp tác song phương sẽ có thêm động lực để phát triển sâu rộng, thực chất và bền vững.

Tôi cho rằng yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là chuyển quyết tâm chính trị thành các chương trình, dự án và lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, địa phương và nhân dân hai nước, qua đó tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.