Đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia đi vào chiều sâu

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Thị Thúy Nga cho biết trong nhiệm kỳ công tác, bà sẽ ưu tiên củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur nhân dịp trình Quốc thư và bắt đầu nhiệm kỳ tại Malaysia, Đại sứ Phạm Thị Thúy Nga cho biết việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia hồi tháng 11/2024 đã mở ra giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng lớn lao.

Chuyến thăm của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tới Việt Nam vào tháng 2/2025 tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương với những kết quả cụ thể.

Về các ưu tiên trong nhiệm kỳ, Đại sứ cho biết Việt Nam và Malaysia sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao; đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh và hợp tác biển.

Trong lĩnh vực kinh tế, Đại sứ nhấn mạnh hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư theo hướng cân bằng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời mở rộng các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, việc tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và kết nối nhân dân sẽ giúp sự gắn bó giữa hai nước ngày càng sâu sắc và bền vững.

Theo Đại sứ Phạm Thị Thúy Nga, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Chính phủ Việt Nam coi trọng đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, khơi thông các nguồn lực, phát huy vai trò của doanh nghiệp, lấy khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đại sứ cho rằng định hướng này có những điểm tương đồng với tầm nhìn Malaysia MADANI do Thủ tướng Anwar Ibrahim đề ra. Đây là cơ sở để hai nước tăng cường kết nối, phát huy thế mạnh bổ trợ và mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới.

Đại sứ khẳng định sẽ phối hợp với các đối tác Malaysia tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả, trên nền tảng chính trị tin cậy, lợi ích chiến lược tương đồng và sự gắn bó giữa hai dân tộc, vì lợi ích của hai nước, người dân hai nước và vì sự phát triển và thịnh vượng chung của các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)./.