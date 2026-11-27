Ngày 27/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Ngay khi tiếp nhận thông tin trình báo về việc phương tiện có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác số 2, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành dừng xe, kiểm tra xe ô tô con BKS 12A-102.XX do ông Đ.Đ.H (SN 1962, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định phương tiện có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên.

Phương tiện bị phát hiện hết hạn kiểm định nhưng vẫn được đưa vào kinh doanh vận tải.

Căn cứ điểm b, khoản 6, Điều 13 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Đ.Đ.H về hành vi điều khiển xe có chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên với mức phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Vận tải và Xuất nhập khẩu HGB có hành vi đưa xe ô tô có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng từ 1 tháng trở lên tham gia giao thông, quy định tại điểm a khoản 11 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng.

Tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn làm việc với tài xế vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các chủ phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện cần chủ động theo dõi thời hạn kiểm định, thực hiện kiểm định đúng quy định. Tuyệt đối không đưa phương tiện hết hạn kiểm định tham gia giao thông, nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.