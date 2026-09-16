Đưa phong trào thi đua Quyết thắng ngày càng đi vào chiều sâu

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2026, các đơn vị trong Khối thi đua số 2 đã đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị đơn vị và tình hình địa bàn. Phong trào thi đua đã từng bước gắn chặt với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, mặt yếu, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tiếp tục được quan tâm. Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều chuyển biến tích cực.

Các đơn vị trong khối thi đua phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công. Đồng thời, thống nhất đóng góp kinh phí để tu sửa phòng máy tính và mua mới máy tính hỗ trợ Trường THCS Lê Lợi, thôn Lâm Đồng, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang với tổng kinh phí 370 triệu đồng. Các đơn vị đã triển khai thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ 5.000 ngày công khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Mường Than; hoàn thành vượt tiến độ xây dựng nhà tái định cư ổn định dân cư bị thiệt hại do mưa lũ...

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung về hoạt động công tác thi đua, khen thưởng; công tác trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối thi đua; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 ghi nhận, biểu dương những thành tích Khối thi đua số 2 đã đạt được trong năm 2026. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS các tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng. Nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, bám sát địa bàn, cơ sở, thực hiện có hiệu quả đợt thi đua cao điểm "80 Ngày hành động Quyết thắng - Thi đua giành 3 Nhất", thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm từng địa phương. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, phường đảm bảo đồng đều; giữ vững, phát huy phẩm chất, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, nâng cao kỹ năng khi tiếp xúc với Nhân dân. Các đơn vị cần làm tốt công tác dân vận, chính sách đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo sự thống nhất, đồng bộ, đưa phong trào thi đua Quyết thắng của Khối ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2026 trao Cờ Trưởng khối thi đua năm 2027 cho Bộ CHQS tỉnh Điện Biên.

Bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm, các đơn vị trong khối thi đua thống nhất đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu trình cơ quan cấp trên xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” cho Bộ CHQS tỉnh Lai Châu và danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng” cho Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, Điện Biên, Lào Cai; tặng “Cờ thi đua của Quân khu” cho Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang - đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2026 đã trao Cờ Trưởng khối thi đua năm 2027 cho Bộ CHQS tỉnh Điện Biên.