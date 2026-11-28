Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn bơi năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Đáp ứng nhu cầu

Bóng chuyền là môn thể thao hấp dẫn, thu hút nhiều người tập luyện, thi đấu trên địa bàn thành phố. Để nâng chất lượng phong trào và chuyên nghiệp hóa nhiều giải đấu, các đơn vị chuyên môn chú trọng công tác đào tạo đội ngũ trọng tài.

Tại Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công lớp đào tạo trọng tài bóng chuyền trong nhà năm 2026. Lớp đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn hóa đội ngũ trọng tài bóng chuyền trong nhà, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu trên địa bàn thành phố và các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tham gia lớp đào tạo có gần 50 trọng tài, huấn luyện viên, giáo viên, sinh viên chuyên ngành thể dục - thể thao, cán bộ phụ trách phong trào thể thao và cá nhân yêu thích môn bóng chuyền, mong muốn nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành thi đấu môn bóng chuyền trong nhà.

Tại đây, các chuyên gia cập nhật luật thi đấu bóng chuyền mới nhất của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới, phương pháp điều hành trận đấu, cách xử lý tình huống, hệ thống ký hiệu tay tiêu chuẩn của trọng tài… Học viên hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu được Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cấp chứng chỉ trọng tài bóng chuyền trong nhà theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Trường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền thành phố Đà Nẵng cho hay, đây là lần đầu tiên liên đoàn phối hợp tổ chức lớp đào tạo trọng tài kể từ sau khi thành lập vào năm 2025. Thông qua hoạt động này, liên đoàn hướng tới xây dựng đội ngũ trọng tài có chuyên môn cao, sẵn sàng tham gia và điều hành tốt các giải đấu phong trào từ cơ sở đến cấp thành phố.

Ngoài ra, nhiều lớp tập huấn chuyên môn thể thao cũng được các đơn vị tổ chức tại Đà Nẵng trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu của học viên thuộc nhiều môn thể thao.

Tại lớp tập huấn hướng dẫn viên và bồi dưỡng nghiệp vụ trọng tài vũ đạo thể thao giải trí, học viên được đào tạo lý thuyết, thực hành kỹ thuật, luật thi đấu theo chuẩn Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới, biên soạn giáo án và đứng lớp cho người dạy nhảy hiện đại, Shuffle Dance, Hip Hop, Breaking… Trong khi đó, lớp tập huấn huấn luyện viên, trọng tài võ thuật tổng hợp (MMA) quốc gia giúp chuẩn hóa chuyên môn và thống nhất công tác điều hành, thi đấu theo Luật MMA châu Á.

Các học viên tham gia lớp đào tạo trọng tài bóng chuyền trong nhà năm 2026. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Tạo nguồn lực cho thể thao

Nhận thức rõ vai trò hạt nhân của con người trong việc dẫn dắt phong trào, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm là gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng cho đội ngũ hướng dẫn viên thể thao ở cơ sở. Hằng năm, thành phố mở từ 3-5 lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về thể thao cho đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên, cán bộ làm công tác thể thao tại các đơn vị, địa phương.

Tại lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về dạy bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em năm 2026, nhiều học viên hào hứng tham gia. Khóa học hướng dẫn triển khai chương trình bơi giai đoạn 2021 - 2030 và cách xây dựng kế hoạch tổ chức, quản lý lớp dạy bơi an toàn, hiệu quả.

Đặc biệt, học viên trực tiếp thực hành các phương pháp, kỹ năng dạy bơi, bơi lặn và sơ cứu người bị đuối nước ngay tại bể bơi. Thành công của lớp tập huấn là các học viên nắm vững kiến thức để tổ chức các lớp dạy bơi tại cơ sở đạt hiệu quả tối ưu.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải, đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục - thể thao với đa dạng môn thi đấu, đồng đều giữa các địa phương là mục tiêu thành phố hướng đến. Để cụ thể hóa mục tiêu này, bên cạnh các hoạt động giao lưu, thi đấu diễn ra thường xuyên, việc tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ làm công tác thể thao là cần thiết.

Khi xây dựng được đội ngũ làm thể thao có chuyên môn và khả năng hoạt động trực tiếp tại cộng đồng sẽ tạo thêm nguồn lực cho thể thao quần chúng, góp phần chuyển hoạt động tập luyện từ tự phát sang khoa học, có hướng dẫn và bảo đảm an toàn.