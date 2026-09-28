Đưa phối hợp nghị viện Việt Nam-Đức đi vào chiều sâu

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn công tác hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow. Tại cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phát huy vai trò của hai Quốc hội trong thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thỏa thuận giữa hai nước; tăng cường hợp tác giữa các Ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hai nước và phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện. Ông Bodo Ramelow bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện; tăng cường kết nối giữa các cơ quan chuyên môn, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc làm việc với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức Armin Laschet và các nghị sĩ thành viên Ủy ban; tham dự phiên họp toàn thể Quốc hội Liên bang Đức; thăm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp về Y tế và Sức khỏe Rahel-Hirsch tại Berlin; thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đức.