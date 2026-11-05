Đưa phim Việt đến gần hơn với công chúng trên không gian số

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tham dự buổi lễ.

Việc hợp tác giữa Cục Điện ảnh và VTC được triển khai theo Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Đây không chỉ là bổ sung một kênh phát hành phim mà còn hướng tới mở rộng phương thức phổ biến, khai thác và phát huy giá trị các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh thói quen tiếp nhận nội dung của công chúng đang dịch chuyển mạnh sang môi trường số.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ ký kết

Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên ưu tiên phổ biến những bộ phim phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị; phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; phim giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; phim dành cho thiếu nhi, thanh thiếu niên; các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phim đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Nguồn phim sẽ được phổ biến trên hệ thống kênh do VTC quản lý, vận hành theo văn bản đồng ý của Cục Điện ảnh. Trước mắt, phim được đưa lên các nền tảng mạng xã hội và chia sẻ video phổ biến như YouTube, Facebook, TikTok, Zalo cùng các ứng dụng OTT trong nước.

Với những tác phẩm có quyền khai thác phù hợp, hai bên sẽ tiếp tục bổ sung phụ đề, thuyết minh tiếng nước ngoài, từng bước đưa phim Việt Nam đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài và khán giả quốc tế.

Theo phân công, Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm cung cấp danh mục phim, bản phim có chất lượng tốt nhất hiện có cùng thông tin pháp lý liên quan; công bố danh mục phim và các kênh phổ biến chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Cục để công chúng nhận diện nguồn phim gốc. Đồng thời, Cục hỗ trợ kết nối VTC với các cơ sở sản xuất, phát hành phim và những chủ thể nắm giữ quyền đối với tác phẩm.

Về phía VTC, VTC Media được giao làm đầu mối triển khai. Đơn vị này sẽ sản xuất trailer, trích đoạn giới thiệu phim, phụ đề và thuyết minh phù hợp với đặc điểm từng nền tảng, trên cơ sở được chủ thể có quyền đồng ý. Cùng với đó là tổ chức các chương trình giới thiệu phim, giao lưu giữa đạo diễn, diễn viên, nghệ sĩ với khán giả; phối hợp quảng bá các liên hoan phim, tuần phim và hoạt động điện ảnh.

Một nội dung đáng chú ý là VTC còn đóng vai trò đầu mối cung cấp phim do Cục Điện ảnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu hoặc được giao quản lý cho các cơ quan báo chí có hoạt động phát thanh, truyền hình, các tổ chức và doanh nghiệp có năng lực, uy tín để phổ biến miễn phí đến công chúng. Việc cho phép phổ biến đối với từng bộ phim thuộc thẩm quyền quyết định của Cục Điện ảnh. Hoạt động hợp tác không mang tính độc quyền.

Quang cảnh Lễ ký kết

Dự kiến, sau khi được Cục Điện ảnh đồng ý theo quy định, những bộ phim truyện đầu tiên sẽ được phổ biến chính thức trên YouTube từ tháng 11.2026, sau đó từng bước mở rộng sang các nền tảng khác.

Mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng điện ảnh Việt Nam

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa Cục Điện ảnh và VTC. Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc kết hợp nguồn phim có giá trị với thế mạnh về công nghệ, truyền thông và các nền tảng số của VTC là hướng đi thiết thực, góp phần mở rộng không gian phổ biến điện ảnh, tạo thêm cơ hội để nhân dân tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thông qua hợp tác này, các tác phẩm điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là những bộ phim được đầu tư từ ngân sách nhà nước, sẽ có thêm cơ hội được giới thiệu thường xuyên, thuận tiện và rộng rãi hơn đến công chúng. Qua đó, không chỉ phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước mà còn góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của điện ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng lưu ý việc đổi mới cách thức giới thiệu, quảng bá phim cần gắn với đặc điểm tiếp nhận của từng nhóm công chúng, nhất là giới trẻ. Những trailer, trích đoạn, hình ảnh và nội dung truyền thông được lựa chọn phù hợp, sáng tạo sẽ góp phần khơi gợi sự quan tâm, tạo động lực để khán giả tìm hiểu và thưởng thức trọn vẹn các tác phẩm.

Cùng với việc mở rộng khả năng tiếp cận, hai đơn vị cần chú trọng bảo đảm chất lượng nội dung, thực hiện nghiêm các quy định về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ; từng bước hình thành thói quen tiếp cận, thưởng thức phim trên các nền tảng chính thống, góp phần xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh, văn minh.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại Lễ ký kết

Để Biên bản ghi nhớ đi vào cuộc sống, Thứ trưởng đề nghị Cục Điện ảnh và VTC cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành kế hoạch triển khai thiết thực, xác định rõ trách nhiệm của từng bên, lựa chọn các tác phẩm phù hợp và thường xuyên đánh giá hiệu quả thực hiện.

"Hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, sức lan tỏa của tác phẩm và số lượng công chúng được tiếp cận, thưởng thức phim Việt Nam ngày càng tăng" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết, mục tiêu của chương trình hợp tác không dừng ở việc phổ biến miễn phí những bộ phim Việt Nam có giá trị mà còn hướng tới hình thành nguồn phim chính thống, có ghi nguồn thống nhất trên không gian mạng; đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận phim thông qua các cơ quan báo chí, tổ chức và doanh nghiệp có năng lực, uy tín.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty VTC Chu Tiến Đạt phát biểu tại Lễ ký kết

Theo ông Đặng Trần Cường, cách thức giới thiệu phim có ý nghĩa quan trọng trong việc thu hút công chúng hiện nay. Những trailer, trích đoạn được lựa chọn hấp dẫn, đúng tinh thần tác phẩm có thể khơi gợi sự quan tâm, dẫn dắt khán giả đến với bản phim đầy đủ trên các kênh chính thức.

Cục Điện ảnh sẽ chủ động rà soát danh mục, hồ sơ, cung cấp bản phim có chất lượng tốt nhất hiện có, xem xét kịp thời các kế hoạch phổ biến và phối hợp với VTC giải quyết những vướng mắc phát sinh. Việc triển khai phải bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng quy định, gắn với bảo vệ quyền tác giả và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Cục trưởng Cục Điện ảnh bày tỏ kỳ vọng vào năng lực công nghệ và cộng đồng người xem trên các nền tảng số của VTC, qua đó giúp ngày càng nhiều người dân có cơ hội xem, tìm hiểu về sức hấp dẫn và giá trị bản sắc của điện ảnh nước nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc VTC phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng giám đốc VTC khẳng định, cùng với việc phổ biến phim miễn phí đến người xem, VTC sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh để hình thành nguồn phim chính thống, được ghi nguồn thống nhất trên không gian mạng, trong đó ưu tiên phim Việt Nam.

VTC cũng sẽ ứng dụng các công cụ quản lý bản quyền hiện đại để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc đăng tải trái phép, cắt ghép, xuyên tạc phim, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu phim.

Từ nguồn phim được đầu tư bằng ngân sách nhà nước, việc đưa tác phẩm lên các nền tảng số mở ra thêm một phương thức khai thác giá trị văn hóa, đồng thời tạo ra lợi ích cho nhiều chủ thể: cơ quan quản lý có thêm công cụ phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư; đơn vị truyền thông có thêm nguồn nội dung có giá trị; các tác giả, chủ sở hữu phim có cơ hội đưa tác phẩm đến công chúng rộng rãi hơn; còn người dân được tiếp cận, thưởng thức phim Việt Nam thuận tiện, miễn phí.

Cục Điện ảnh và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC (Bộ VHTTDL) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về phát hành, phổ biến phim Việt Nam trên không gian số

Đặc biệt, với thế hệ trẻ – nhóm công chúng có thói quen tiếp nhận nội dung chủ yếu qua thiết bị di động và các nền tảng trực tuyến – việc đưa phim Việt đến những không gian quen thuộc có thể góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, văn hóa với đời sống đương đại. Những bộ phim từng được sản xuất từ nhiều năm trước, nếu được số hóa, giới thiệu và phổ biến phù hợp, sẽ có thêm cơ hội tìm thấy khán giả mới.

Ở góc độ công nghiệp văn hóa, đây cũng là hướng khai thác tài nguyên nội dung có sẵn với chi phí phổ biến hợp lý, tạo thêm giá trị xã hội từ những tác phẩm đã được đầu tư. Quan trọng hơn, việc hình thành nguồn phim có bản quyền, được xác thực và ghi nguồn thống nhất sẽ góp phần định hướng công chúng đến các kênh tiếp cận hợp pháp, hạn chế tình trạng phim bị đăng tải tràn lan, thiếu kiểm soát trên môi trường mạng.

Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức trong nước, nguồn phim được tuyển chọn, bổ sung phụ đề và thuyết minh tiếng nước ngoài còn có thể trở thành một kênh quảng bá văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam ra thế giới. Qua những câu chuyện và hình ảnh điện ảnh, khán giả quốc tế có thêm cơ hội tìm hiểu về bản sắc, truyền thống và xã hội Việt Nam.