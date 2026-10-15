Đưa phẫu thuật nội soi đến Phú Quý

Phẫu thuật nội soi tại Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Phú Quý

Đầu tháng 10/2026, Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Phú Quý phối hợp với các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thực hiện thành công phẫu thuật nội soi 1 ca ruột thừa và 3 ca triệt sản. Đây là những ca phẫu thuật nội soi đầu tiên được triển khai tại trung tâm sau quá trình đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật.

Đặc khu Phú Quý cách đất liền 56 hải lý, việc triển khai thành công kỹ thuật mới không chỉ đánh dấu bước tiến về chuyên môn mà còn mở thêm cơ hội điều trị cho người dân ngay tại nơi sinh sống. Với những trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật tại chỗ, người bệnh có thể giảm bớt một chuyến đi xa cùng những khoản chi phí phát sinh. Bác sĩ Trần Hồng Vũ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, Trưởng đoàn chuyển giao kỹ thuật cho biết: Quá trình chuyển giao được thực hiện theo từng bước, từ đào tạo đội ngũ, khảo sát thực tế đến hoàn thiện các điều kiện chuyên môn, pháp lý. Sau đó, đoàn hỗ trợ ê-kíp tại Phú Quý thực hiện những ca bệnh đầu tiên. Kết quả bước đầu tạo cơ sở để trung tâm tiếp tục củng cố năng lực, từng bước làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nội soi ổ bụng và mở rộng nâng cao khả năng điều trị cho người dân trên đảo.

Bước tiến hôm nay là kết quả của một chặng đường dài mà Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Phú Quý từng bước vượt qua. Từ năm 1988, các ca phẫu thuật ngoại khoa, sản khoa tại địa phương chủ yếu là phẫu thuật cấp cứu, phần lớn phải thực hiện bằng phương pháp mổ hở. Trung tâm thực hiện khoảng 200 - 250 ca phẫu thuật/năm. Trong đó, có khoảng 100 ca viêm ruột thừa và 100 ca mổ lấy thai. Ngoài ra, còn có những trường hợp cấp cứu phức tạp như thủng dạ dày, vỡ gan, vỡ lách, thai ngoài tử cung vỡ và u nang buồng trứng xoắn.

Trong điều kiện cách xa đất liền, khả năng phẫu thuật tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt, nhất là với những trường hợp cần can thiệp khẩn cấp. Từ năm 2022, thời gian di chuyển bằng tàu từ Phú Quý vào Phan Thiết còn khoảng 2 giờ 15 phút, giúp người bệnh thuận tiện hơn khi cần đến đất liền để tiếp cận các kỹ thuật điều trị chuyên sâu. Tuy nhiên, một chuyến đi vẫn kéo theo chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt của người bệnh cùng người thân đi cùng.

Ca phẫu thuật nội soi đầu tiên tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý

Vì vậy, việc triển khai phẫu thuật nội soi ngay tại đảo mang lại lợi ích thiết thực. So với mổ hở, phương pháp này có vết mổ nhỏ, ít đau, giảm nguy cơ nhiễm trùng và thường giúp người bệnh hồi phục nhanh hơn. Với những trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật tại chỗ, người bệnh không còn phải vào đất liền chỉ để thực hiện ca mổ.

Bác sĩ Dương Tín Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Phú Quý, cho biết: Người bệnh đủ điều kiện được phẫu thuật ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, ăn ở 3 - 4 ngày tại Phan Thiết; đồng thời được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Việc chuyển giao kỹ thuật giúp nâng cao năng lực chuyên môn tại chỗ, xử trí kịp thời các ca cấp cứu ngoại khoa nguy cấp, tận dụng thời gian vàng cứu chữa người bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Cùng với đó, việc đầu tư trang thiết bị góp phần từng bước hoàn thiện năng lực y tế chuyên sâu tại đảo, hướng đến nâng quy mô giường bệnh từ 70 lên 90 giường.

Việc nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại đặc khu góp phần củng cố niềm tin của người dân, cán bộ, chiến sĩ đối với hệ thống y tế biển, đảo. Qua đó, người dân yên tâm sinh sống, vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bác sĩ Dương Tín Phúc, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân Y đặc khu Phú Quý