Đưa pháp luật về vùng dân tộc thiểu số, giữ bình yên từ cơ sở

Học sinh xã Hàm Thạnh được tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông.

Đến tận thôn để tuyên truyền pháp luật

Ngày 25/9, tại thôn Hàm Cần 3, xã Hàm Thạnh, hơn 300 hộ dân tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Hàm Thạnh tổ chức.

Hơn 300 hộ dân tại thôn Hàm Cần 3, xã Hàm Thạnh tham dự buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy.

Trong buổi tuyên truyền, cán bộ Công an không chỉ đọc các quy định pháp luật mà đưa ra nhiều tình huống cụ thể để người dân dễ hình dung.

Từ những biểu hiện liên quan đến sử dụng ma túy, thủ đoạn của các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy đến những hệ lụy đối với sức khỏe, kinh tế gia đình..., từng nội dung được phân tích cụ thể.

Người dân cũng được phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, trong đó có những quy định liên quan đến trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong giáo dục, giúp đỡ, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại một trường học trên địa bàn xã Hàm Thạnh.

Chị Nguyễn Thị Vân, người dân thôn Hàm Cần 3 cho biết, trước đây bà con thường biết về tác hại của ma túy qua báo chí hoặc truyền hình. Việc cán bộ Công an trực tiếp về thôn giúp những thông tin này trở nên gần gũi hơn.

“Cán bộ nói những chuyện rất cụ thể, có việc tưởng bình thường nhưng nếu không biết thì có thể vô tình vi phạm pháp luật. Chúng tôi nghe xong sẽ nhắc con cháu cẩn thận hơn”, chị Vân chia sẻ.

Còn theo chị Nguyễn Thị Thi, điều khiến nhiều gia đình quan tâm là con em đang ở tuổi vị thành niên, dễ chịu tác động từ bạn bè và môi trường xung quanh.

“Cha mẹ đi làm nên không thể lúc nào cũng ở bên con. Vì vậy, phải thường xuyên trò chuyện, biết con chơi với ai, đi đâu và nhắc con tránh xa những thứ có thể gây nghiện”, chị Thi nói.

Tuyên truyền từ những việc cụ thể

Không chỉ ở khu dân cư, pháp luật còn được lực lượng Công an xã Hàm Thạnh đưa vào trường học bằng những câu chuyện cụ thể.

Trước đó, Công an xã tổ chức tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông cho khoảng 650 học sinh, giáo viên và phụ huynh trên địa bàn.

Học sinh, phụ huynh được hướng dẫn từng tình huống cụ thể.

Thay vì chỉ nêu các mức xử phạt, cán bộ Công an tập trung phân tích những tình huống mà học sinh thường gặp như: Đi xe không đội mũ bảo hiểm, ngồi sai tư thế khi được chở bằng xe máy, tự ý điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi hoặc thiếu kỹ năng xử lý tình huống trên đường.

Các em được hướng dẫn cách đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, lên xuống xe an toàn, ngồi đúng tư thế và giữ khoảng cách; tư thế phù hợp khi được người lớn chở bằng xe máy, mô tô.

Em Nguyễn Thị Thảo cho biết, trước đây em thường nghĩ đội mũ bảo hiểm là để tránh bị Công an xử phạt. Sau khi nghe phân tích về những chấn thương có thể xảy ra khi tai nạn, em hiểu đây trước hết là cách bảo vệ mình.

“Em sẽ nhắc các bạn trong lớp đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy hoặc được bố mẹ chở. Em cũng biết mình chưa đủ tuổi thì không được tự ý lấy xe của gia đình để đi”, Thảo nói.

Học sinh trả lời các câu hỏi về tình huống giao thông.

Ở phía sau những bài học dành cho học sinh là sự đồng hành của phụ huynh. Công an xã đề nghị cha mẹ thường xuyên nhắc nhở con chấp hành quy định giao thông, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và thực hiện đúng quy định khi đưa đón học sinh.

Thượng tá Nguyễn Lê Anh Phương, Trưởng Công an xã Hàm Thạnh cho biết, Hàm Thạnh là địa bàn có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Vì vậy, việc đưa cán bộ đến tận thôn, nói trực tiếp với người dân được xem là cách giúp thông tin pháp luật đến đúng đối tượng, nhất là những người ít có điều kiện tiếp cận các nguồn thông tin chính thống.

Thượng tá Nguyễn Lê Anh Phương, Trưởng Công an xã Hàm Thạnh trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Việc tuyên truyền pháp luật tại cơ sở là một trong những nhiệm vụ được Công an xã chú trọng, bởi đây là cách giúp người dân và học sinh nắm được những quy định gắn trực tiếp với cuộc sống.

“Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Trong thời gian tới, Công an xã Hàm Thạnh tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã”, Thượng tá Phương nói.