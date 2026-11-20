Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an xã Đức Nhàn tổ chức tuyên truyền pháp luật về giao thông tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Đức Nhàn.

Đổi mới nội dung, hướng đến từng đối tượng

Trong tình hình tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm, hạn chế tai nạn. Phòng CSGT chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, hướng đến từng nhóm đối tượng với hình thức phù hợp, thiết thực.

Tại các cơ quan, doanh nghiệp, hoạt động tuyên truyền được tổ chức gắn với đặc điểm công việc và nhu cầu của người lao động. Trong tháng 8 và 9/2026, Đội CSGT đường bộ số 3 phối hợp với Công ty TNHH Astemo Phú Thọ tổ chức 8 buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho khoảng 2.160 cán bộ, công nhân viên, người lao động.

Theo Trung tá Hà Tiến Dũng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3, tuyên truyền trực tiếp tại doanh nghiệp giúp người lao động tiếp cận kiến thức pháp luật và kỹ năng cần thiết, từ đó nâng cao ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông.

Đối với học sinh, việc hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ sớm có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng văn hóa giao thông. Lực lượng CSGT phối hợp với ngành Giáo dục duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần bảo đảm an toàn giờ cao điểm, hạn chế ùn tắc và nguy cơ tai nạn.

Đáng chú ý, mô hình gắn biển tên lớp vào xe điện của học sinh tại Trường THCS Minh Hòa, xã Minh Hòa, là cách làm thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện và nhắc nhở học sinh chấp hành quy định. Thầy giáo Hoàng Đức Giang - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Hòa cho biết: Thực hiện mô hình điểm “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động giáo viên, học sinh tham gia bảo đảm TTATGT", nhà trường đã vận động học sinh gắn biển thông tin cá nhân lên xe. Đến nay, ở phân hiệu Ngọc Lập, 100% học sinh sử dụng xe đạp điện đã thực hiện gắn biển thông tin cá nhân. Còn phân hiệu Ngọc Đồng và trụ sở chính Minh Hòa đang triển khai thí điểm 2 lớp của mỗi khối thực hiện gắn biển thông tin lên xe.

Trong 10 tháng qua, Phòng CSGT đã phối hợp tổ chức 2.423 buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 284 trường học, thu hút hơn 21.040 giáo viên và hơn 271.270 học sinh. Đơn vị tổ chức cho 20.259 học sinh, giáo viên ký cam kết chấp hành quy định về TTATGT; đồng thời, trao tặng 200 mũ bảo hiểm, 5.637 bộ áo phao và dụng cụ nổi cho học sinh.

Mở rộng đối tượng, đa dạng hình thức tuyên truyền

Công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT còn được mở rộng đến nhiều nhóm đối tượng, gắn với đặc thù từng lĩnh vực. Trong “Chiến dịch đào tạo lại” dành cho người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đã được cấp giấy phép lái xe trên 3 năm, Phòng CSGT tổ chức 57 hội nghị, với hơn 8.260 lượt người tham dự, góp phần cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng và ý thức phòng ngừa tai nạn.

Đối với đồng bào tôn giáo, đơn vị tổ chức 6 buổi tuyên truyền cho 1.024 tăng ni, phật tử tại 6 cơ sở thờ tự. Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, 5 hội nghị được tổ chức với sự tham gia của 392 doanh nghiệp, 750 cá nhân, 27 nhà máy, 162 chủ bến bãi, 37 xưởng cơ khí, gara sửa chữa ô tô và 12 doanh nghiệp vận tải thủy. Các đơn vị ký cam kết chở hàng đúng trọng tải, không cơi nới thùng xe, bảo đảm phương tiện đúng thiết kế.

Đối với giao thông đường thủy nội địa, lực lượng CSGT tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền về TTATGT, phòng, chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn cho hơn 159 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; vận động các bến đò ngang chấp hành quy định pháp luật và tổ chức cho 838 doanh nghiệp vận tải thủy, chủ bến bãi ký cam kết.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp, Phòng CSGT thường xuyên phối hợp với Công an cấp xã phát thanh trên xe tuần tra, kiểm soát và hệ thống loa truyền thanh, tập trung cảnh báo nguy cơ tai nạn, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật. Phối hợp với các nhà mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel, lực lượng CSGT đã gửi gần 3 triệu lượt tin nhắn tuyên truyền pháp luật về TTATGT.

Với cách làm linh hoạt, sát thực tiễn và sự phối hợp đồng bộ của các ngành, lực lượng chức năng, tuyên truyền pháp luật về TTATGT trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa đến nhiều nhóm đối tượng. Qua đó góp phần chuyển biến nhận thức thành hành động, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.