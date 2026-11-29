Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Đề án 1371 "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" giao cho lực lượng vũ trang một nhiệm vụ đặc thù: trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân ở cơ sở. Theo Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5, Đại tá Trương Đức Anh, thực hiện Đề án 1371 không chỉ là phổ biến văn bản pháp luật, mà còn là quá trình vận động, thuyết phục, xây dựng niềm tin và củng cố quan hệ đoàn kết quân - dân.

Ngày 19/11/2026, Viện kiểm sát quân sự khu vực 53 phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã Cà Ná. Tại hội nghị, báo cáo viên của Viện kiểm sát quân sự khu vực 53 trình bày chuyên đề "Những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành, gắn với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ".

Chuyên đề được xây dựng sát với đặc thù nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu và có trình chiếu minh họa. Với những gia đình có con em trong diện gọi nhập ngũ, hiểu đúng luật giúp họ nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình và chủ động đồng hành cùng chính quyền. Hội nghị còn cấp phát tờ gấp pháp luật và tặng quà cho các gia đình tiêu biểu trong chấp hành, tuyên truyền pháp luật tại địa phương. Những phần quà tuy nhỏ, nhưng là sự ghi nhận để chấp hành pháp luật trở thành việc đáng được trân trọng và noi theo trong cộng đồng.

Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 53 phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Văn Hùng

Ngày 27/11/2026, Viện kiểm sát quân sự khu vực 53 tiếp tục phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Tây Ninh Hòa. Bên cạnh chuyên đề "Những nội dung cơ bản Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành", các báo cáo viên trình bày thêm chuyên đề "Phòng, chống bạo lực gia đình - nhận diện hành vi, trách nhiệm pháp lý và giải pháp xây dựng gia đình an toàn, hạnh phúc".

Việc đưa chủ đề bạo lực gia đình vào hội nghị cho thấy, người lính kiểm sát không chỉ nói về những vấn đề thuộc lĩnh vực quân sự, mà còn quan tâm đến bình yên trong mỗi nếp nhà. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong chấp hành pháp luật. Mục tiêu là giúp người dân nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm khi thực hiện các quy định của Nhà nước.

Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ

Hai hội nghị ở Cà Ná và Tây Ninh Hòa không phải là những hoạt động riêng lẻ. Cùng với các buổi tuyên truyền tại đơn vị quân đội, hai hội nghị thuộc chuỗi 6 buổi mà Viện kiểm sát quân sự khu vực 53 tổ chức từ tháng 9 đến cuối tháng 11/2026, trong đó có hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Chuỗi hoạt động thu hút hơn 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia.

Thay vì truyền đạt pháp luật một cách dàn trải, báo cáo viên chú trọng những quy định gắn trực tiếp với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đời sống của người dân, trong đó có pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Cách truyền đạt gần gũi, với tài liệu hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, cùng những câu hỏi, tình huống và ví dụ cụ thể để người nghe dễ tiếp thu và vận dụng. Những chuyên đề sát với đời sống, phần trình chiếu dễ theo dõi và tờ gấp để bà con mang về nhà tại hai hội nghị vừa qua chính là cách làm cụ thể theo hướng đó.

Một yếu tố khác làm nên hiệu quả là sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Việc phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương giúp mở rộng đối tượng tiếp cận, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật.

Thông qua các hoạt động này, Viện kiểm sát quân sự khu vực 53 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Đề án 1371 và chính quyền địa phương để đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đời sống nhân dân. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật được nâng lên, nếp sống văn minh được xây dựng, an ninh trật tự được giữ gìn, và tình đoàn kết quân - dân được củng cố ngay từ cơ sở.

Việc triển khai hiệu quả Đề án 1371 không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, mà còn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Khi mỗi người dân biết quyền, nghĩa vụ của mình và chủ động ứng xử theo pháp luật, kỷ cương xã hội sẽ được củng cố từ cơ sở.