Đại diện Báo Công lý và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị công tác chuẩn bị phiên tòa giả định "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" vào ngày 19/11/2026.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 14 giờ đến 17 giờ tại hội trường UBND phường Tuy Hòa với sự tham gia của hơn 200 ngư dân cùng đại diện các hội, đoàn thể tham dự.

Chương trình có sự phối hợp của TAND khu vực 11 – Đắk Lắk, Hải đoàn 32 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, UBND phường Tuy Hòa cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trụ sở UBND phường Tuy Hòa, địa điểm tổ chức Hội nghị và Phiên tòa giả định "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" diễn ra vào chiều ngày 01/12/2026 tới.

Với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, chương trình dự kiến kết hợp trình chiếu video tình huống, tái hiện phiên tòa giả định và tổ chức tọa đàm, trao đổi, giải đáp các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

Thông qua đó, đại diện Tòa án, lực lượng Cảnh sát biển và chính quyền địa phương sẽ phân tích các quy định pháp luật, làm rõ hậu quả pháp lý của hành vi khai thác IUU, đồng thời giải đáp những vướng mắc xuất phát từ thực tiễn hoạt động đánh bắt của ngư dân.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ban tổ chức dự kiến trao 10 suất quà cho các ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân và hỗ trợ chi phí đi lại cho người dân tham dự chương trình.

Đại diện các đơn vị tham dự Hội nghị công tác chuẩn bị phiên tòa giả định "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" vào ngày 19/11/2026.

Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với đời sống, giúp ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản; qua đó góp phần cùng cả nước quyết tâm chống khai thác IUU, hướng tới phát triển nghề cá bền vững.