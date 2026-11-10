Đưa pháp luật vào đời sống bộ đội

Với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đang từng bước đưa pháp luật thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi quân nhân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) năm nay, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 5 đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình của đơn vị. Trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; các chủ trương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và Nghị quyết số 203/2025/QH15 ngày 16-6-2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ với tình yêu, hôn nhân và gia đình”. Ảnh: HUY AN

Điểm nổi bật trong triển khai thực hiện là các cơ quan, đơn vị không xem công tác PBGDPL chỉ là hoạt động mang tính thời điểm trong tháng 11, mà xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn chặt với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý, rèn luyện bộ đội. Qua đó, tinh thần thượng tôn pháp luật từng bước trở thành ý thức tự giác, nền nếp trong học tập, công tác và sinh hoạt của mỗi quân nhân.

Tại Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, công tác PBGDPL được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với tâm lý, nhận thức và môi trường hoạt động quân sự. Cùng với hệ thống pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan, đơn vị còn duy trì các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn thanh niên, hội thi tìm hiểu pháp luật, hội thi tuyên truyền viên trẻ, tọa đàm về lẽ sống, tình yêu, hôn nhân và gia đình; tổ chức tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề và triển khai các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 (Quân khu 7) duy trì nền nếp hoạt động “Tủ sách pháp luật”. Ảnh: HUY AN

Đáng chú ý, nội dung giáo dục được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào những vấn đề gần gũi, thiết thực, liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ và đời sống của quân nhân, như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên... Hoạt động đọc sách, xây dựng tủ sách pháp luật cũng được quan tâm duy trì, góp phần hình thành thói quen tự học, tự nghiên cứu, chủ động cập nhật kiến thức pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ.

Không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức một chiều, các hoạt động còn tạo môi trường để bộ đội trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn, nhận diện các tình huống pháp lý có thể phát sinh trong công tác và cuộc sống. Qua đó, những quy định tưởng chừng khô khan được chuyển tải sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng.

Chia sẻ về hiệu quả từ các hoạt động này, chiến sĩ Đỗ Duy Khôi (Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5) cho biết: “Tôi thấy các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam rất thiết thực, tạo không khí học tập sôi nổi, giúp chúng tôi có thêm cơ hội giao lưu, trao đổi và chia sẻ những vấn đề về pháp lý trong cuộc sống. Qua đó, mỗi người tự nhìn nhận lại trách nhiệm của bản thân, biết điều chỉnh hành vi, ứng xử đúng mực hơn, xây dựng tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, Trung đoàn 5 chú trọng phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Các hoạt động được đổi mới theo hướng tăng cường tính tương tác, ứng dụng công nghệ số, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Cùng với đó, đơn vị quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.