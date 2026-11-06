Đưa pháp luật trở thành động lực kiến tạo phát triển

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức vào 9h ngày 8-11 tại Hội trường Bộ Tư pháp. Ảnh: Bộ Tư pháp

Văn bản nêu, qua 13 năm tổ chức, Ngày Pháp luật Việt Nam đã trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần lan tỏa ý thức tuân thủ, thượng tôn pháp luật trong xã hội.

Năm 2026, Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Kỷ niệm 80 năm ngày Hiến pháp đầu tiên ra đời, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cả nước nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức vào 9h ngày 8-11 tại Hội trường Bộ Tư pháp, theo hình thức trực tiếp, kết hợp livestream trên các nền tảng số của Bộ Tư pháp. Sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo Bộ Tư pháp, một trong những điểm mới nổi bật của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 là gắn kết chặt chẽ hoạt động hưởng ứng với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, định hướng lớn về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, nhất là Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, việc hưởng ứng Ngày Pháp luật không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mà còn hướng tới nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật trong kiến tạo phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đặc biệt, yêu cầu nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong tổ chức thi hành pháp luật được đặt ra rõ nét, với quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Nội dung truyền thông tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ số, đa dạng hóa phương thức truyền thông góp phần bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai liên tục, thông suốt, hiệu quả.

Một điểm nhấn khác là phản ánh những chuyển biến trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật năm 2026. Theo thông tin của Bộ Tư pháp, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 9 luật tại Kỳ họp thứ nhất; 15 luật và 6 nghị quyết tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất; dự kiến xem xét, thông qua 39 luật cùng 4 nghị quyết quy phạm pháp luật tại Kỳ họp thứ hai.

Những kết quả lập pháp, cùng nỗ lực tổng rà soát hệ thống văn bản, đẩy mạnh thi hành pháp luật, chuyển đổi số và đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ là nội dung trọng tâm tại Lễ hưởng ứng, qua đó khẳng định vai trò kiến tạo của pháp luật đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Phường Tây Hồ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam. Ảnh: Đỗ Hoa

Lễ hưởng ứng năm nay cũng gắn với hoạt động biểu dương, vinh danh “Gương sáng pháp luật” và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Đáng chú ý, Cuộc thi trực tuyến trên Cổng Pháp luật quốc gia “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật” lần đầu tiên được tổ chức trên nền tảng này với quy mô toàn quốc, thu hút 845.348 người tham gia, với 2.584.819 lượt dự thi.

Bộ Tư pháp nhấn mạnh, Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là sự kiện kỷ niệm mang tính phong trào mà phải trở thành động lực thực chất, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật vào đời sống. Các hoạt động cần gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương; lấy hiệu quả phát triển và lợi ích của nhân dân làm thước đo kết quả tổ chức thi hành pháp luật.

Cùng với đổi mới tư duy từ “quản lý” sang “kiến tạo”, công tác truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật cần đi trước một bước, tạo sự đồng thuận xã hội ngay từ khâu hoạch định chính sách. Đặc biệt, tổ chức thi hành pháp luật phải được coi là khâu đột phá, khắc phục tình trạng “luật chờ nghị định, thông tư”, bảo đảm chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Tôn vinh, khen thưởng 19 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu của phường Cửa Nam trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở năm 2026. Ảnh: PV

Bộ Tư pháp yêu cầu các địa phương hướng mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam về cơ sở, xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu pháp luật và những vấn đề người dân, doanh nghiệp đang gặp phải. Thay vì truyền thông một chiều, cần tăng cường đối thoại, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, trực tiếp lắng nghe, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử tự giác của mọi chủ thể trong xã hội, để tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ hiện diện vào ngày 9-11 mà được thực hành thường xuyên, suốt 365 ngày trong năm.