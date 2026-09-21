Đưa pháp luật 'tốt từ trong văn bản' đến 'tốt trong cuộc sống'
Sáng 21/9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”. Chủ trì Hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-phap-luat-tot-tu-trong-van-ban-den-tot-trong-cuoc-song-418686.htm