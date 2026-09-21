Đưa pháp luật 'tốt từ trong văn bản' đến 'tốt trong cuộc sống'

Do mưa lớn kéo dài, quốc lộ 21B (cũ), đoạn Km 41+600 - Km 42+700 qua phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình bị sạt lở mái ta luy âm. Sở Xây dựng đã phân luồng, cấm ô tô qua khu vực từ ngày 18/9 đến khi có thông báo mới.