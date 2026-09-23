Đưa pháp luật quốc phòng vào cuộc sống

Ban CHQS Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ.

Trên cơ sở Luật Quốc phòng năm 2018, hệ thống pháp luật về quốc phòng, quân sự tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ với Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Phòng thủ dân sự, Luật DQTV, Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật số 98/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc phòng. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đồng thời xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp, các ngành.

Cùng với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tỉnh tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”. Lực lượng thường trực, dự bị động viên, DQTV được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả; công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, đạt kết quả tốt.

Sau khi Luật DQTV năm 2019 được ban hành, tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc; ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV được tiến hành chặt chẽ. Toàn tỉnh hiện có 59.933 cán bộ, chiến sĩ DQTV, đạt 1,5% dân số; tỷ lệ đảng viên đạt 28,4%.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) cấp xã. Đến nay, 148 Ban CHQS cấp xã hoạt động ổn định; 100% xã, phường thành lập chi bộ quân sự. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo rà soát, bố trí, bổ nhiệm cán bộ có trình độ, năng lực vào các chức danh Ban CHQS cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được quan tâm. Giai đoạn 2019 - 2026, toàn tỉnh đã đào tạo 534 lượt cán bộ quân sự cơ sở, tổ chức 797 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 124.431 lượt cán bộ chỉ huy các cấp. Hằng năm, 100% cơ sở được huấn luyện, quân số tham gia đạt trên 95%; kết quả kiểm tra có hơn 95% đạt yêu cầu, trong đó, 75% đạt khá, giỏi. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu cấp xã, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được tổ chức chặt chẽ, an toàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng phối hợp xử lý tình huống.

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) năm 2013, Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp được thành lập, kiện toàn đúng quy định, duy trì hoạt động nền nếp, phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Nội dung bồi dưỡng kiến thức QP&AN được xây dựng phù hợp với từng đối tượng và yêu cầu thực tiễn.

Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 87 lớp bồi dưỡng đối tượng 3 với 5.526 lượt người; 629 lớp đối tượng 4 với 41.562 lượt người; 26 lớp cho chức sắc, chức việc tôn giáo với 1.416 lượt người. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, chức sắc, chức việc tôn giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giáo dục QP&AN trong các nhà trường được triển khai đúng quy định, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Công tác phổ biến kiến thức QP&AN trong Nhân dân được duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao ý thức tự giác của người dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc phòng, DQTV và giáo dục QP&AN góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân; củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.