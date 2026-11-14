Đưa pháp luật đến với đồng bào vùng cao Cao Bằng: Chuyển biến thực chất từ nhận thức ở cơ sở

Những buổi phổ biến trực tiếp không chỉ đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân miền núi mà còn tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, từng bước bồi đắp ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Tại các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2026 tổ chức tại hội trường Đảng ủy xã Thạch An hay Ủy ban nhân dân xã Sóc Giang, không khí tiếp thu kiến thức pháp lý diễn ra nghiêm túc, sôi nổi. Những tập tài liệu pháp lý được biên soạn rõ ràng, phát tận tay người dân kết hợp cùng phần trình chiếu trực quan các chuyên đề thiết thực như “Các biện pháp khắc phục hậu quả” đã giúp nội dung pháp luật vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ nhớ.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2026 tổ chức tại hội trường Đảng ủy xã Thạch An - Ảnh: L. Nga

Theo thống kê từ tháng 5/2026 đến tháng 8/2026, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 58 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các xóm thuộc 29 xã trên địa bàn tỉnh; riêng trong hai ngày 18 và 19/8/2026, đơn vị tiếp tục triển khai 8 hội nghị tại các xóm vùng cơ sở như Nà Giàng, Cốc Chủ (xã Hà Quảng), Xuân Hòa... Nhịp độ triển khai liên tục cho thấy quyết tâm đưa pháp luật đi vào đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Với đặc thù một tỉnh miền núi biên giới có địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc đưa cán bộ tư pháp về tận xã, xóm để giải thích pháp luật trực tiếp giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự chuyển biến nhận thức của người dân. Thay vì tiếp cận các điều khoản qua văn bản hành chính khó hiểu, đồng bào được báo cáo viên phân tích cặn kẽ bằng ngôn ngữ đời thường, gắn trực tiếp với những tình huống pháp lý thường gặp trong sinh hoạt và sản xuất hằng ngày.

Xét về chiều sâu tác động tâm lý và hành vi, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân chuyển từ trạng thái “biết mơ hồ” hoặc ứng xử theo thói quen sang trạng thái “hiểu đúng và tự giác làm theo quy định”. Khi nắm rõ ranh giới giữa hành vi được phép và hành vi bị nghiêm cấm, cũng như hiểu rõ các biện pháp khắc phục hậu quả nếu xảy ra vi phạm, mỗi người dân sẽ chủ động điều chỉnh hành vi, phòng ngừa rủi ro pháp lý cho bản thân và gia đình, từ đó hạn chế tận gốc các vi phạm phát sinh từ sự thiếu hiểu biết.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2026 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân Sóc Giang - Ảnh: Văn Sự

Việc trang bị kiến thức pháp lý cơ bản còn nâng cao năng lực tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong các lĩnh vực gắn liền với đời sống như đất đai, hôn nhân và gia đình, thủ tục hành chính hay trật tự an toàn xã hội. Khi nhận thức đầy đủ quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, đồng bào có thêm sự tỉnh táo để không bị lôi kéo bởi các thông tin sai lệch và từng bước xóa bỏ những tập tục lạc hậu không còn phù hợp.

Với phương châm xuyên suốt “đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác, lấy người dân làm trung tâm phục vụ”, ngành Tư pháp tỉnh Cao Bằng đang từng bước đưa pháp luật thấm sâu vào đời sống cơ sở. Những nỗ lực bền bỉ này đã góp phần tạo bước chuyển tích cực trong nhận thức, hình thành văn hóa tuân thủ pháp luật ngay từ mỗi xóm, bản, qua đó giữ vững kỷ cương, an ninh trật tự để phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.